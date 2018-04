Mehr Solidarität mit den Nachbarn

„Bürger für Haseldorf“ schnüren ihr Personalpaket für die Kommunalwahl am 6. Mai / Gisela Speer führt Liste an

05. April 2018, 16:00 Uhr

„Außerparlamentarisch“ schreibt sich die knapp zwei Jahre alte freie Wählergemeinschaft „Bürger für Haseldorf“ (BfH) bereits „bemerkenswerte Erfolge“ zu. Im Mai wollen sie nun aber genügend Sitze in der Gemeindevertretung erobern, um dort die Ära der absoluten CDU-Mehrheit zu beenden und einen grundsätzlichen Wechsel in der Dorfpolitik herbeizuführen. Mit dieser Ankündigung ziehen ihre 13 Kandidaten in den Kommunalwahlkampf.

Sieben von ihnen gehen als Direktkandidaten der Wahlbezirke ins Rennen und führen zugleich die Liste an: Gisela Speer, Frank Schoppa, Dieter Sellmann, Daniel Kullig, Wilfried Kahnert, Stefan Biermans und Andreas Langbehn. Kerstin Plüschau, Udo Hülsen, Torsten Speer, Julian Vonnekold, Madeleine Austinat und Karl-Heinz Lück machen das Team auf den restlichen Listenplätzen komplett.

Insgesamt umfasst die Gruppe gut 50 Mitglieder, die sich von Anfang an in Arbeitskreisen organisiert haben. Deren Themenschwerpunkte sind „Kinder, Familie, Soziales“, „Kultur, Marketing“, „Umwelt, Bauen, Verkehr, Gewerbe“, „Deichschutz, Entwässerung“, „Dorfentwicklung, Tourismus“ und „Haushalt, Finanzen“. Zu ihren bisherigen Erfolgen, die sie dank der Einwohner-Mobilisierung erreicht haben, rechnen sie die Verhinderung eines Baugebiets und eines nur auf weiteren Tourismus zielenden Hafenausbau-Konzepts sowie die Durchsetzung eines Dorfentwicklungsplans. „Wir sind stolz auf die Arbeit, die hinter uns liegt“, fasst Vorsitzende Gisela Speer das Erreichte zusammen.



Auflösung des Amts weiter in der Kritik





Diese Weiterentwicklung des Dorfkonzepts unter beständiger Einwohnerbeteiligung ist nun ein Grundstein ihrer Wahlkampf-Leitsätze. Für den wichtigen Gewerbezweig Fremdenverkehr wünschen sich die BfH-Leute ein Konzept, das der Lebensqualität der Bewohner mehr Beachtung schenkt. Dazu gehören ihrer Meinung nach eine durchdachte Verkehrslenkung und natürlich die Sanierung von Straßen und Wegen. Auf die Fahnen geschrieben haben sie sich auch den Kampf gegen Umweltbelastung durch Industrieanlagen auf der gegenüberliegenden Elbseite. Das örtliche Gewerbe und damit die Steuereinnahmen wollen sie mit der Bereitstellung von Gewerbeflächen fördern.

Ganz wichtig ist den „Bürgern für Haseldorf“ ein einvernehmliches Verhältnis zu den Nachgemeinden. „Wir wollen an der historisch gewachsenen Gemeinsamkeit der ‚H-Dörfer‘ festhalten“, so ihr Vize-Vorsitzender Schoppa. Hier habe Bürgermeister Uwe Schölermann (CDU) viel Schaden angerichtet, beklagt er. Schoppa trauert auch dem Amt Haseldorf nach, dessen Auflösung die Kooperationsmöglichkeiten der Gemeinde stark eingeschränkt habe. Inzwischen wisse man zudem, dass die Angliederung an das Amt Geest und Marsch Südholstein (Gums) der Gemeinde hohe Kosten aufbürde, unter anderem für ein neues Amtsgebäude, legt er nach.