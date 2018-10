Mehr Respekt für Mitarbeiter

SPD-Bundestagsabgeordneter Ernst Dieter Rossmann appelliert für guten Umgang mit Verwaltungskräften, Polizei und Rettungsteams

10. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Engen Kontakt zu den Bürgermeistern in seinem Wahlkreis hält der SPD-Bundestagsabgeordneter Ernst Dieter Rossmann. Zusammen mit seinem Parteifreund und Landtagskollegen Thomas Hölck aus Haseldorf führte der Elmshorner jüngst das traditionelle Jahresgespräch mit den Chefs der zehn zum Amt Geest und Marsch Südholstein (Gums) gehörenden Gemeinden. Die Runde war auch deshalb spannend, weil nach der Kommunalwahl im Mai zahlreiche neue Amtsinhaber darunter waren, wie beispielsweise Klaus-Dieter Sellmann (BfH) aus Haseldorf, Peter Bröker (CDU) aus Haselau und Uwe Hüttner (CDU) aus Holm.

„Es war ein reger Gedankenaustausch“, lobte denn auch der ebenfalls neue Amtsvorsteher Hans-Peter Lütje (CDU) aus Appen. Themen waren unter anderem die Schulsanierungen, die Finanzierung von Kindergärten und Krippen, die Förderung der Meisterausbildung und die Suche nach Mitarbeitern für den öffentlichen Dienst.

Lütje beklagte, dass viele Schüler wegen ihrer Leistungen das Gymnasium verlassen müssten. „Die Eltern achten oft nicht auf die Empfehlung der Lehrer“, sagte Lütje. Es sei ein Systemfehler in der Gesellschaft. Dies zu beseitigen, werde ein Langzeitprogramm sein.

Die Kinderbetreuung ist für die Gemeinden finanziell kaum zu wuppen. Das machten die Bürgermeister einmal mehr deutlich. „Betreuungsvereine können die Arbeit an den Schulen nicht mehr leisten, wenn bis 2025 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuungkommt“, sagte Rossmann. Er finde es klug, dass der Anspruch erst in sieben Jahren bestehen wird. „Dann werden alle wissen, wo die Glocken geschlagen werden.“ Die Wirtschaft unterstütze diese Entwicklung. Die Frauen seien eine hochqualifizierte Arbeitnehmer-Reserve. Deshalb sollen 2 Milliarden Euro Bundesmittel fließen. Auch in Sachen Kita wird ein Geldregen kommen, kündigte Rossmann an, und zwar in Höhe von 5 Milliarden Euro.

Zudem soll die Digitalisierung an den Schulen vorangetrieben werden. Dafür stelle der Bund ebenfalls 5 Milliarden zur Verfügung. Ihm sei bewusst, dass das Equipment stetig gepflegt werden müsse. „Ich vergesse das nicht“, versprach der Bundespolitiker.

Auch Verwaltungschefs haben zunehmend Probleme, qualifiziertes Personal zu finden. Der Kreis Pinneberg sucht aktuell beispielsweise 75 Mitarbeiter und auch das Amt Gums hat sechs Stellen zu besetzen. Rossmann appellierte: „Macht die Verwaltung nicht schlecht, wir brauchen sie.“ Und er bat: „Bringt den Mitarbeitern Anerkennung und Respekt entgegen, das gilt auch für unserer Polizei und die Rettungskräfte.“