Mehr Personal und Miete statt Kauf

Hauptausschuss gibt grünes Licht für Umsiedlung der Amtsverwaltung / Zehn Prozent mehr Mitarbeiter / Amtsausschuss am Zug

von shz.de

19. April 2018, 16:00 Uhr

Die Taschen weit aufgeknöpft haben die Mitglieder des Hauptausschusses des Amts Geest und Marsch Südholstein (Gums). Während ihrer Sitzung am Dienstagabend im Moorreger Amtshaus machten sie nicht nur den Weg frei für zehn Prozent mehr Mitarbeiter im Stellenplan, sondern beschlossen im nichtöffentlichen Teil auch das Aus für den Amtshaus-Standort Moorrege. Nach Informationen unserer Zeitung soll das Angebot der Raiffeisenbank Elbmarsch angenommen werden, die auf dem Grundstück der ehemaligen Gärtnerei Riepich in Heist an der B 431 bauen will. Dort soll künftig die Amtsverwaltung angesiedelt sein – allerdings zur Miete. Kosten: 38 000 Euro im Monat. Das ist allerdings bisher nur eine Empfehlung an den Amtsausschuss, der am 26. April ein letztes Mal vor der Kommualwahl am 6. Mai tagt.

Wenn es um das Thema Amtshaus Neubau- oder Anbau geht, scheuen die Mitglieder des Hauptausschusses die Öffentlichkeit. Das brachte den Hetlinger Gemeindeverteter und Fraktionschef der Freien Wahlgemeinschaft (FW) Michael Rahn (Foto, links) auf den Plan. In seiner Eigenschaft als Mitglied des Amtsausschusses wollte er das Thema öffentlich behandelt wissen und stellte den Antrag darauf. Amtsdirektor Rainer Jürgensen wies das Ansinnen zurück, weil Rahn nicht Mitglied des tagenden Gremiums sei. Das wiederum brachte Moorreges Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg ( Foto oben, CDU) auf die Zinne, der seit Monaten für die Standorterhaltung und einen Erweiterungsbau kämpft. Doch sein Antrag wurde bei nur einer Ja-Stimme von Weinberg und einer Enthaltung von Bürgermeister Rolf Herrmann (CDU) aus Haselau abgebügelt. Beobachtet wurde die Szene mit versteinerter Mine von Raiba-Vorstand Torsten Wölm, der bereits im öffentlichen Teil am Sitzungstisch Platz genommen hatte.

Auf der Tagesordnung stand auch der Haushalt 2018. Er sieht im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 6,8 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt von 315 000 Euro vor. Die Amtsumlage soll weiterhin konstant bleiben mit einem Satz von 13,5 Punkten.

Ohne Diskussion abgenickt wurde die Erhöhung des Stellenplans. Der lag 2017 bei 57,14 Stellen, künftig sollen es 63,27 Stellen sein. Einzig Georg Plettenberg (CDU), der für Moorrege Mitglied des Amtsausschusses ist, meldete sich zu Wort. „Das sind zehn Prozent mehr Stellen“, kritisierte er. Dies sei nur deshalb möglich, weil derzeit das Steuergeld sprudele. Ihn empört es, dass so eine hohe Aufstockung der Personaldecke einfach ohne Diskussion von der Politik abgenickt wird. Plettenberg: „Es wurde auch vorher nicht darüber geredet.“