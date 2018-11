Mehr Betreuung in Wedels Schulen

Bildungsausschuss beschließt rund vier volle Stellen zusätzlich für Schulkindbetreuung und Schulsozialarbeit

von Inge Jacobshagen

26. November 2018, 10:32 Uhr

Wedels Bildungspolitiker satteln bei der Schulsozialarbeit und in der Schulkindbetreuung auf: 154 Wochenstunden soll es in den nächsten zwei Jahren schrittweise für die Aufgaben der Sozialpädagogen insgesamt mehr geben – verteilt auf vier der sechs Wedeler Schulen. Das beschlossen die Ausschussmitglieder während ihrer jüngsten Zusammenkunft nach eingehender Diskussion am Ende einstimmig.

Ein Brandbrief des Rist-Gymnasiums im Frühjahr des vergangenen Jahres hatte den Kommunalpolitikern das Thema mit Dringlichkeit auf die Tagesordnung gesetzt. Die reagierten sofort mit einer 30-Stunden-Stelle, wollten aber gleichzeitig das Problem auch an allen anderen Wedeler Schulen angehen. In einer Selbsteinschätzung meldeten die Schulleiter einen Mehrbedarf von insgesamt 125 Wochenstunden an. Das bestätigte ihnen eine Bedarfs- und Wirkungsanalyse als mindestens angemessen, die der externe Gutachter Stefan Schwall von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Price Waterhouse Cooper (PWC) durchführte.

Doch bevor der daraus resultierende Verwaltungsvorschlag jetzt angenommen wurde, hatte die CDU noch einen Änderungsantrag formuliert. Der besagte, dass der Mehrbedarf an Schulsozialarbeit bereits in 2019 komplett umgesetzt und die Schulkindbetreuung zurückgestellt werden solle. Zudem solle die interne Verteilung der Stunden neu bewertet werden. Mit Bezug auf die Analyse, die Brennpunktschulen und weiterführenden Schulen eine bessere Ausstattung als Grundschulen in guten Lagen zubillige, wollte die CDU die Aufstockung an Moorweg- und Altstadtschule neu überdacht wissen.

Das jedoch stieß bei den übrigen Fraktionen auf heftige Gegenwehr. „Wir tun der Albert-Schweitzer-Schule keinen Gefallen, wenn wir sie auch nur in die Nähe des Begriffs Brennpunktschule bringen, bitte nicht“, insistierte Detlef Murphy (Linke). Das sei auch nicht ihre Absicht gewesen, verteidigte sich Heidi Garling (CDU). Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) brach eine Lanze für die Schulkindbetreuung. Das Arbeitsfeld und die Anforderungen hätten sich deutlich verändert, machte er klar. Das Personal arbeitete bereits jetzt in einer belastenden Situation, die an der Grenze zur Überlastung stehe. „Die Unterstützung ist daher dringend nötig“, betonte Schmidt. Und für die Notwendigkeit, die Maßnahmen in zwei Abschnitten einzuführen, hatte Fachdienstleiter Burkhard Springer eine Erklärung parat: „Das hat finanzielle Gründe“, sagte er. Es entstehe niemandem ein Schaden daraus, die Maßnahmen mit 94 Wochenstunden in 2019 und 60 Wochenstunden in 2020 anzumelden, versicherte Springer.

Garling zog den Antrag ihrer Fraktion zurück und machte so den Weg frei für den Verwaltungsvorschlag. Der geht nur in puncto Schulsozialarbeit ins Detail. Demnach sollen Altstadt- und Moorwegschule 2019 je 29 Wochenstunden hinzubekommen. In 2020 ziehen die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule und die Albert-Schweitzer-Schule mit je 30 Stunden Aufschlag nach. Mit eingerechnet ins Zahlenkonstrukt seinen zehn Stunden, die die Albert-Schweitzer Schule bereits 2018 für die Schulsozialarbeit bekam, merkt die Verwaltung an. An der Gebrüder-Humboldt-Schule und dem Rist-Gymnasium würden in der Sozialarbeit keine Erweiterungen vorgenommen, weil sie mit 69 beziehungsweise 60 Wochenstunden ausreichend ausgestattet seien, heißt es zudem in der Vorlage. Ein großer Schritt in eine verbesserte Bildungssituation, freuten sich die Kommunalpolitiker.