Markt für gute Zwecke

Ein Dorf feiert: Am dritten Advent, 17. Dezember, gibt es in Hetlingen wieder einen Weihnachtsmarkt. Die Gemeinschaft der Hetlinger Unternehmer organisiert mit Unterstützung vom Roten Kreuz und dem Hetlinger Männerturnverein (HMTV) ein fröhliches Vergnügen. Von 14 bis etwa 18 Uhr wird in der Mehrzweckhalle und vor dem Gebäude, Hauptstraße 65, ein vielseitiges Programm geboten.

Private Händler verkaufen kleine und große Geschenke. Und wer noch keine Weihnachtstanne hat, findet auch diese im Angebot. Romantisch: das Zelt der Pfadfinder mit Feuerstelle. Der HMTV organisiert eine Sonderform des Torwandschießens. In der Halle wird ab 15 Uhr ein Sitztanz angeleitet. Im Jugendraum dürfen die Kinder basteln. Zudem wird im Lichthof und im Hetlinger Treff gezaubert. Ein Höhepunkt wird bei der achten Auflage des Markts die Tombola sein, die mit 999 Preisen lockt. Der Erlös daraus sowie vom Glühwein-, Würstchen- und Kuchenstand wird traditionell für soziale Zwecke im Dorf gespendet.