Friederike Bradtmüller stellt im Elbmarschenhaus aus / Rissenerin entdeckt nach 50-jähriger Pause die Kunst im Alter wieder

27. Februar 2019, 16:00 Uhr

„Ich hätte nie gedacht, dass meine Bilder hier ausgestellt werden, aber jetzt hängen sie hier wirklich“, sagte Friederike Bradtmüller bei der Vernissage im Elbmarschenhaus. „Spannend finde ich es, liebe Frau Bradtmüller, dass Sie schon in jungen Jahren gemalt haben, dann 50 Jahre nicht oder kaum und nun, seit sie Rentnerin sind, wieder voll durchstarten“, sagte Edelgard Heim, Leiterin des Elbmarschenhauses.

„Ich habe im hohen Alter von 68 Jahren erst angefangen“, sagte die 74-Jährige. Die Tankstelle in Blankenese, die sie mit ihrem Mann geführt hatte, hatten sie damals aufgegeben. Den Weg zum Malen habe ihr eine hartnäckige Nachbarin geebnet. Bradtmüller: „Mein Mann sagte immer: ,Diese blöden Weiber, die nichts zu tun haben und zum Malen gehen.‘“ Bleistift und Kohle nutzte sie bereits in ihrer Kindheit und Jugend. „Acryl konnten wir uns damals gar nicht leisten“, erläuterte Bradtmüller. Zunächst sei die Malerei ein Zeitvertreib gewesen – und ein Lernprozess. „Ich wusste gar nicht, dass Schiffe einen Rückspiegel haben. Auf sowas musste ich plötzlich achten.“

In der Anfangszeit habe es viel Kritik gegeben: die Beine der Menschen waren zu kurz, Schiffe fuhren in die falsche Richtung, Segel waren nicht richtig gesetzt und Leuchttürme nicht hoch genug und zu schief oder das Wasser der Elbe zu blau. Bradtmüller: „Man lernt, übt und steigert sich.“ Die Anerkennung kam dann nach und nach von Außen. Doch auch ihre Familie – sogar ihr Mann – würden sie mittlerweile unterstützen. „Meine Familie hat es mittlerweile geschafft, meine Bilder nicht nur mit Ahh, Hmmm und Oh zu kommentieren. Die geben sich echt Mühe.“

Ihre Motive findet die Künstlerin entlang der Elbe – von den Landungsbrücken bis in die Haseldorfer Marsch. „Ich habe auch Gebirgsbilder gemalt, aber die will hier keiner sehen“, berichtete die Seniorin. Was sie anspricht, wird fotografiert. Ein Alpaka in Rissen, die Hetlinger Schanze oder ein Ziegenbock an Fährmannssand. „Mit dem habe ich ständig geredet, bis er geschaut hat, wie ich es wollte. Leider ist er mittlerweile verschwunden“, berichtete Bradtmüller.

Einmal in der Woche trifft sie sich mit Freundinnen zum Malen. „Die sind 20 Jahre jünger. Wir helfen uns gegenseitig“, erläuterte Bradtmüller. „Manchmal trinken wir aber nur Tee. Wie mein Mann es gesagt hat.“ Gemalt wird vor allem nachts. „Dann habe ich meine Ruhe.“ Das gehe auch mal bis um 2 Uhr. Eines war ihr bei der Vernissage besonders wichtig: „Ich kann allen Rentnern nur sagen: Seid aktiv, tut etwas und sitzt nicht nur rum.“

www.elbmarschenhaus.de