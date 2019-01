Mahnung zum guten Miteinander

Mehr als 100 Gäste beim Haselauer Neujahrstreffen

von shz.de

08. Januar 2019, 16:00 Uhr

Der Stolz auf ein friedvolles und respektvolles Miteinander, trotz offener Diskussionen und auch mal gegensätzlichen Meinungen in der Gemeinde Haselau zog sich wie ein roter Faden durch den Neujahrsempfang am vergangenen Sonntagabend in der Haselauer Dreikönigskirche. Mehr als 100 Gäste waren zu dem Empfang mit der anheimelnden Atmosphäre gekommen, der seit zwölf Jahren von der Kirche und der Gemeinde Haselau gemeinsam veranstaltet wird. Er ist bei den Bürgern genauso beliebt wie bei vielen Politikern. So waren Bürgermeister aus den Nachbargemeinden gekommen wie die Ute Ehmke (GuB) aus Groß Nordende, Jürgen Neumann (CDU) aus Heist, Karl-Heinz Weinberg (CDU) aus Moorrege, Uwe Hüttner (CDU) aus Holm und Klaus-Dieter Sellmann (BfH) aus Haseldorf. Weiterhin ließen es sich der Amtsvorsteher Hans-Peter Lütje (CDU) aus Appen, der Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann (SPD) und der Landtagsabgeordnete Thomas Hölck (SPD) nicht nehmen, einander ein gutes neues Jahr zu wünschen und bei Schnittchen, Wein, Sekt oder Selters ausgiebig zu plaudern. Die Kirche war neben Haselaus Pastor Andreas-Michael Petersen durch Propst Thomas Drope und Pastor Helmut Nagel aus Haseldorf vertreten.

Traditionell wechseln sich beim Neujahrsempfang der Pastor der Dreikönigskirche und der Bürgermeister der Gemeinde Haselau mit der Neujahrsansprache ab. Den Part übernahm diesmal Pastor Petersen. Zuvor wurden die Gäste von Bürgermeister Peter Bröker (CDU) begrüßt, der die „intakte Dorfgemeinschaft mit gegenseitiger Hilfe“ und den „sehr verträglichen Ton“ der Menschen in Haselau lobte. Er betonte, dass er sich auf den Ausbau des Breitbandnetzes und bessere Busverbindungen freue. Petersen ließ die Namenspatrone der Kirche, die drei Heiligen Könige, für sich sprechen. Sinnbildlich stünden sie für das Reden miteinander, den Austausch und das Zusammenkommen. Weiterhin machten sie sich auf den Weg mit einem klaren Ziel. Zudem seien sie bereit, Richtung und Weg noch einmal ganz neu anzugehen, beschrieb Petersen auch seine eigenen Wünsche für den zwischenmenschlichen Umgang, nicht nur in Haselau. „Wir sollten offen miteinander reden und den richtigen gemeinsamen Weg finden. Gemeinsam. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Geradeheraus und nicht hintenherum“, mahnte Petersen. Die Kantorei Haselau unter der Leitung von Michael Horn-Antoni setzte mit berührender Musik dem Empfang ein Sahnehäubchen auf.