Magie und Kunsthandwerk

Der verführerische Duft von frisch gebackenen Waffeln wird am kommenden Sonntag, 3. Dezember, den Weg zum Weihnachtsmarkt des Kulturvereins Haseldorfer Marsch in die Bandreißerkate weisen. Das historische Gebäude ist von Maria Westphal und Vize-Chefin Lena Krohn festlich herausgeputzt worden, berichtet Kulturvereins-Chef Thomas Herion.

Es gibt nicht nur ein reichhaltiges Angebot an Schönem und Nützlichem. Ein Zauberer sorgt für magische Momente, so Herion. Wie im Vorjahr ist Uwe Schättiger dabei. Er bietet dekorative Sterne für den Garten an. Maren Röttger verkauft Gewebtes und Adelheid Malzahn Stofftaschen. Wer ein neues Haus für die gefiederten Freunde seines Gartens haben möchte, kann bei Klaus Schwerin möglicherweise fündig werden. Zudem gibt es Schmuck, Wein, Kekse und natürlich Adventskränze.

Der Markt am ersten Advent in der Straße Achtern Dörp 3 ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weihnachtspunsch, Kaffee und Kekse stehen bereit.