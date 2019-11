Männerchor unter neuer Leitung

SSMGV wird künftig von einer Frau geleitet

Avatar_shz von Oliver Gabriel

05. November 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Wachwechsel beim Wedeler Traditionschor: Zum Ende des Jahres verlässt Walter Zielke den Spitzerdorf-Schulauer Männergesangsverein von 1886 (SSMGV) aus familiären Gründen. Die gute Nachricht: Die Nachfolge ist bereits geregelt. Nach fünf Jahren übergibt Zielke den Dirigentenstab beim Weihnachtskonzert am Sonntag, 8. Dezember im Ernst-Barlach-Saal an Camelia Trapp, die zum Konzert bereits ihren ersten Auftritt beim Abschlusslied haben wird.

Zur förmlichen Unterzeichnung des Chorleitervertrages kamen Vorstand und Trapp im Schulauer Fährhaus zusammen, wo vor mehr als 130 Jahren die Aktivitäten des Männerchors begannen. „Wir freuen uns auf eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit“, so Bernd Schumacher, der dem Verein als erster Vorsitzender vorsteht, nach der Ratifizierung.

Trapp hat in Dresden und Hamburg Musik studiert und ist Chorleiterin von Beruf. In den vergangenen Jahren hat sie bereits einige norddeutsche Chöre geleitet, unter ihnen die Graphische Liedertafel Lübeck, den Polizeichor Flensburg, den Universitätschor von Mexico-City sowie zahlreiche Kirchenchöre. Das zweite Standbein der gebürtigen Rumänin ist Deutschunterricht für Ausländer, was sie als Lehrerin vor vier Jahren nach Wedel brachte.



Sängern fällt ein Stein vom Herzen





„Ich bin am Wasser geboren und zum Wasser zurückkehrt“, freut sich die in Konstanza am Schwarzen Meer aufgewachsene Musikerin über ihr neues Engagement. Auch den Sängern des SSMGV fällt offensichtlich ein Stein vom Herzen. „Wir sind sehr zufrieden, so nahtlos jemanden Passenden für die Leitung unseres vierstimmigen Chores gefunden zu haben“, meint Schumacher mit Zustimmung seiner Vorstandskollegen.

Der Chor hätte überhaupt keine Bedenken gezeigt, dass die Männertruppe nun musikalisch von einer Frau geführt würde. „Kein Thema“, so Schumacher schmunzelnd-knapp. Man sei vielmehr glücklich, mit Trapp so eine erfahrene und resolute Persönlichkeit für den offenen Posten gewonnen zu haben. „Wir wollen schließlich noch länger singen“, lacht Schumacher und spielt dabei auf die Nachwuchsgewinnung an. Auch da scheint Trapp noch einiges an Ideen zu haben. Darüber hinaus habe sie sich vorgenommen, aus einzelnen Stimmen des Chores noch mehr herausholen und das Profil der Sänger weiter zu prägen. Das hört sich nach guten Startvoraussetzungen an.