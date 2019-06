Lückenfüller werden gebraucht

Seniorenbüro der Stadt Wedel sucht Ehrenamtliche, die älteren Menschen mit Formularen und Internetrecherche helfen wollen

von Inge Jacobshagen

13. Juni 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Wer kennt es nicht: Im deutschen Bürokratie-Dschungel sieht man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Noch komplizierter wird es durch den zunehmenden Abbau von Dienstleistungen vor Ort – besonders für ältere Menschen.

„Seitdem vieles nur noch online verfügbar ist, wächst bei Senioren der Bedarf an Informationen“, stellt Gisela Rawald vom Seniorenbüro der Stadt Wedel fest. Oftmals fehle älteren Menschen der Zugang zum Internet, wodurch es für sie immer schwerer werde, einen Antrag an die Krankenkasse auszufüllen oder den Telefonanbieter zu wechseln. Ansprechpartner vor Ort? Mangelware.

Diese Lücke will das Seniorenbüro füllen, und zwar mit der Hilfe von Ehrenamtlichen. Dafür werden aktuell Menschen gesucht, die Senioren beim Ausfüllen von Formularen helfen oder die für sie Informationen im Internet recherchieren. „Dafür muss man kein Computer-Fachmann sein“, sagt Rawald. Vielmehr gehe es darum, zum Beispiel eine Verbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln herauszusuchen.

Durch die ehrenamtliche Unterstützung soll ein Loch im System gestopft werden, weshalb Rawald das Projekt Lückenfüller getauft hat. „Eigentlich ist der Begriff ja negativ besetzt. Aber hier ist es anders: Lückenfüller werden händeringend gesucht“, sagt sie.

Ein Lückenfüller kann grundsätzlich jeder werden, der werktags ein paar Stunden Zeit übrig hat und Freude am Umgang mit Menschen hat, insbesondere mit Senioren. „Idealerweise haben die Ehrenamtlichen einen Hang zu bürokratischen Themen“, erläutert Rawald. Vor ihrem ersten Einsatz werden die Lückenfüller vom Seniorenbüro geschult. Darüber hinaus werden sie bei ihrer Tätigkeit stets begleitet. Aus Erfahrung weiß Rawald: Die Arbeit mit älteren Menschen ist eine Bereicherung. „Ich erfahre so viel Dankbarkeit“, sagt die Seniorenberaterin.

Obwohl das neue Angebot an das Seniorenbüro angebunden wird, soll die Beratung nicht nur älteren Menschen offenstehen. „Jeder, der Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hat oder der mit Formularen nicht so gut zurechtkommt, kann sich an die Lückenfüller wenden“, erklärt Rawald. Dabei soll das Angebot keine Rechtsberatung sein, sondern eine niedrigschwellige Unterstützung. „Allen Angaben, die die Lückenfüller machen, sind ohne Gewähr“, betont Rawald. Bei umfangreicheren Fragen und Problemen bleibt nach wie vor das Seniorenbüro Ansprechpartner.

Das Angebot startet, sobald sich genügend Ehrenamtliche gefunden haben und diese geschult wurden. Die Stadt Wedel plant, den Lückenfüllern in einem Sitzungsaal im Rathaus ein kleines Büro mit Computer und Drucker einzurichten. Dort sollen dann einmal pro Woche jeweils nachmittags für zwei Stunden zwei Ehrenamtliche den Senioren und anderen Fragenstellern durch den Formular-Dschungel begleiten. Die Termine legt das Seniorenbüro in Absprache mit den Ehrenamtlichen fest, die den Umfang ihrer Tätigkeit selbst bestimmen können.

Wer ein Lückenfüller werden möchte, kann sich ab sofort beim Senioren unter Telefon (0 41 03) 70 72 68 oder per E-Mail an seniorenbuero@stadt.wedel.de melden.