„Nacht der 100.000 Kerzen“ in Wedel : Lotusblüten erinnern an die Atom-Opfer in Hiroshima

Wedel | „Kein Mensch ist machtlos. Das sehen wir hier in Wedel. In vielen Vereinen und Organisationen setzen sich Menschen für Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Naturschutz ein“, sagte Katrin Groth von der Immanuelkirchengemeinde Wedel am Sonnabend. Sie hielt die Andacht bei der „Nacht der 100.000 Kerzen“, bei der mehr als 100 Friedensaktivisten der Opfer der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki gedacht und vor der bestehenden nuklearer Bedrohung gewarnt wurde.

„Vor 72 Jahren passierte das Unfassbare. Atombomben wurden auf zwei Städte abgeworfen“, erinnerte Groth daran, warum das Friedensnetzwerk Pinneberg und die Friedenswerkstatt Wedel jährlich die Veranstaltung am Mühlenteich organisieren. Doch gehe es nicht nur darum zurückzublicken, sondern auch aktuelle Ereignisse kritisch zu hinterfragen. „Frieden und Freiheit wurden immer selbstverständlicher. Dass Freiheit und Friede nichts Selbstverständliches sind, zeigen die Entwicklung in benachbarten und vormals befreundeten Staaten“, warnte Groth. Um die Werte zu erhalten, müsse man sich dafür engagieren. Dabei könnten die Friedensaktivisten eine Vorbildfunkion einnehmen. „Wir wollen der Stein des Anstoßes sein, der Wellen schlägt“, rief Groth zu Engagement in den Friedensbewegungen auf.

Dietrich Lau und seine Frau Ute Rippel-Lau von der Initiative „Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs – Ärzte in sozialer Verantwortung“ betonten die Bedeutung des von 122 Staaten verabschiedeten Vertrags zur völkerrechtlichen Ächtung von Atomwaffen. „Beim G20-Gipfel ist dieser leider untergegangen. Es ist ein Beschluss, der mehr Bedeutung verdient hätte, denn zwei Drittel der Menschheit spricht sich damit gegen Atomwaffen aus“, sagte Dietrich Lau. Kritik gab es daran, dass Deutschland den Verhandlungen fern geblieben war. „Daher sammeln wir Unterschriften dafür, dass der Bundestag die Beendigung der Stationierung von Atomwaffen vorantreibt“, sagte Irmgard Jasker von der Friedenswerkstatt Wedel. Die Gedenkveranstaltung endete mit einer kurzen Prozession, an deren Ende hunderte gefalteter Lotusblüten – von Teelichtern erleuchtet – auf den Mühlenteich gesetzt wurden.

von Bastian Fröhlig

erstellt am 07.Aug.2017 | 16:00 Uhr