Löwen machen Kinder stark

Lions Club Elbmarsch fördert Programm zum Erlernen von Gesundheits- und Lebenskompetenz für Wedels Altstadtschule

von Oliver Gabriel

17. November 2018, 16:00 Uhr

Gestern Morgen, halb elf in der Klasse 2 a der Altstadtschule: 22 Mädchen und Jungen blicken einander und eine kleine Besuchergruppe mächtig grimmig an. Nur Momente später zeigt sich Angst in den kleinen Gesichtern, um gleich wie umzuschlagen in zufriedenen Stolz. Es ist Lehrerin Bettina Hauschild, die dieses Minenspiel dirigiert. „Und was passiert da mit euch, wenn ihr Stolz zeigt?“, fragt sie in die Runde. „Mein Körper wird ganz grade“, sagt Mia. „Und bei Angst?“ Johannes: „Ich atme schneller.“ „Und mein Körper zuckt zusammen“, ergänzt Sophia. „Und was könnt ihr dagegen tun?“ Die Kleinen kennen die Antwort: „Entspannen.“ „Richtig“, sagt Hauschild, und hält die Kinder an, einmal kräftig alle Muskeln anzuspannen und wieder zu lockern – „aaaahhhh“.

Mit seinen Gefühlen umgehen, mit anderen kooperieren, Konflikte lösen, kritisch denken, aber auch sich gesund und fit halten, entspannen, sich selbst akzeptieren und Freunde finden, Lebenskompetenz entwickeln: All dies gehört zu den Zielen des Programms „Klasse 2000 – Stark und gesund in der Grundschule“. Ein Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung unter Schirmherrschaft der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, für das die deutschen Lions Clubs Partner sind.

Auch der für Wedel und Umgebung zuständige Lions Club Elbmarsch hat sich die Förderung von „Klasse 2000“ auf die blau-gelbe Fahne geschrieben. Gestern haben sich Präsident Ralf Kornobis, seine Amtsvorgängerin Ursula Jöhnk und Stephen King-Beck von den ersten Erfolgen überzeugt. Ihr Ansatz: Alle Klassen der Altstadtschule sollen von der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe von dem Programm profitieren, um das Einmaleins des gesunden Lebens aktiv, anschaulich und mit viel Spaß zu lernen. Im Februar soll dem Thema eine ganze Projektwoche gewidmet werden. Aber auch schon im laufenden Unterricht finden sich immer wieder Anknüpfungspunkte, um Elemente des Förderprogramms einzubauen.

3600 Euro jährlich kostet die Lions dieses Engagement an der Altstadtschule. Ein Sponsoring, das die Wedeler Grundschule dem Ausfall eines Sponsors an der Uetersener Friedrich-Ebert-Schule verdankt, wie Kornobis erklärt. Dort seien die Lions für eine Klasse eingesprungen – „und da kam uns die Idee, auch hier einmal anzuklopfen“, so Kornobis. Eine Idee, mit der der Club bei Schulleiterin Susanne Bechler auf offenen Ohren stieß. Sie hat „Klasse 2000“ in ihrer Zeit an der Pinneberger Rübekampschule kennengelernt und ist davon überzeugt: „Daher habe ich gleich begeistert zugestimmt, als es uns hier angeboten wurde“, so Bechler.