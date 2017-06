Liebeserklärungen für alle

vergrößern 1 von 3 1 von 3





„Ihr seid ein wunderbares Publikum, so frenetisch, wie ihr uns nach jedem Stück feiert, davon kann jede Band nur träumen und sich inspirieren lassen.“

Diese Liebeserklärung von Gitarrist und Sänger Hannes Hönemann bei dem Konzert des Projektes Almost Pop an die jubelnden Fans in der Moorreger St.-Michael-Kirche wurde ganz eindeutig erwidert. Mehr als 200 Gäste hatten sich am vergangenen Wochenende im Gotteshaus eingefunden, um gemeinsam die Philosophie der Musiker von Almost Pop hautnah zu erleben. Sie vermitteln mit ihrer professionellen, handgemachten Musik nicht nur unglaublich viel Freude, sondern ein Lebensgefühl.

Die Idee des Projektes – so nennt sich Almost Pop selbst, da immer wieder wechselnde Männer und Frauen der insgesamt 30 Musiker bei den Konzerten teilnehmen – ist es, mit „fast populären“ Musikstücken das Publikum zu begeistern. Das heißt, dass viele B-Seiten von erfolgreichen Hits gespielt werden und damit auch die ganze musikalische Bandbreite der Komponisten gezeigt wird. Oft stecke in den meist unbekannten Stücken viel mehr Tiefe als in den Hits, so der Initiator der Truppe, Detlef Winkel. Ein weiteres wichtiges Merkmal sei es, generationsübergreifend zu musizieren, junge Künstler unter die Fittiche der erfahrenen Musiker zu nehmen. Ihnen Sicherheit bei Auftritten zu geben, zu zeigen, dass auch Scheitern in Ordnung, ist und unbekannten Talenten eine Bühne zu geben, so die Intension von Almost Pop.

Dazu kommt die Offenheit der erfahrenen Musiker für unterschiedliche Stile, die von allen gleichermaßen voller Leidenschaft und großer Musikalität gesungen und gespielt werden.

So auch in Moorrege, wo erneut Wunschlieder der Mitglieder auf dem prallen Programm standen. Aus den vergangenen 50 Jahren war alles an diesem Abend dabei, von traumhaften Balladen über mitreißenden Country, eingehendem Pop der 1970er und 1980er Jahre, fetzigem Rock oder gefühlvollem Blues. Die Musiker waren Franzi Kusche, Sebastian Brill, Mona Winkel, die charmant durch den Abend führte, Dirk Mense, Peter Kolodziej, Gregor Schmitt, Mitsuhiro Ikenoya, Detlef, Hannes, Meike Johansen, Bennet Dramenski und George Mavros. Neu dabei waren Christian Thiesing (Bass), Patrick Delaney (Gesang und Gitarre), die Sängerin Ulrieke Boguslav und Felix Matzuka (Bass und Kastagnetten). Alle gemeinsam brachten ihre Fans zum Träumen, Jubeln, Schmachten oder Mitsingen. Die Stimmung beim Almost-Pop-Konzert war wieder unvergleichlich, eine Musikerfamilie singt für ihre Familie, und das ist mehr als einfach nur ein Auftritt. Am Ende gab es stehende Ovationen. >

