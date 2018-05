Lichtblick für Wedels Kämmerei

Nach Steuerschock: Neue Prognose sieht Etat im Plus

von Oliver Gabriel

05. Mai 2018, 16:00 Uhr

4,1 Millionen Euro Einnahmeausfälle: Knapp zwei Wochen vor der Wahl gab’s einen neuen Gewerbesteuer-Schock für Wedel. Statt des geplanten Überschusses in Höhe von 600 000 Euro musste Wedel plötzlich von einem satten Minus im Jahresergebnis 2018 in Höhe von 1,9 Millionen Euro ausgehen (wir berichteten). Und Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) machte deutlich: Sollte sich bis Sommer keine Entspannung ankündigen, werde er eine Haushaltssperre erlassen und einen Nachtragshaushalt vorlegen. Donnerstagabend im Rat dann eine neue „Wasserstandsmeldung“ zum Stichtag 30. April, die die Lage „etwas freundlicher“ zeigte, so Schmidt. Stand jetzt lande Wedel „etwa bei einer schwarzen Null“. Auf rund 100 000 Euro Plus konnte die Verwaltung jetzt die Prognose für 2018 aktualisieren.

Die Gründe liegen in einer höheren Einkommenssteuereinnahme als erwartet. 1,5 Millionen Euro über dem ursprünglichen Ansatz seien zu erwarten, führte Stadtkämmerer Volkmar Scholz aus. Dazu kommen Verkäufe von Erbbaupacht-Grundstücken, die ebenfalls noch nicht eingepreist waren. Sie machen nochmals rund 400 000 Euro auf der Einnahmeseite aus. Vom selbst auferlegten Ziel, mindestens eine Million Euro Überschuss pro Jahr zu erzielen, um die Fehlbeträge infolge der Steuerkrise von 2011 abzubauen, bleibt Wedel damit indes immer noch weit entfernt.