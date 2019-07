Erstmals wird der Gesamtbestand der NDR-Kunstsammlung an einem Ort präsentiert – der Großteil allerdings digital

von shz.de

08. Juli 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Sein Lieblingsmotiv hatte Wedels Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) bei der Vernissage der Ausstellung „Weite und Licht“ schnell gefunden. Im Wedeler Stadtmuseum blickte er direkt auf das Werk „Sonnenuntergang bei Neppermin II“ von Sabine Curio. Namhafte Künstler wie Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Paula Modersohn-Becker, Günter Grass oder Horst Janssen sind zu sehen.

„Curios Bild steht für mich auch für Wedel. Licht und Weite passen gut zu uns, weil wir an der Elbe leben“, sagte Schmidt. Der Blick auf die Elbe sei oft verknüpft mit Fernweh, wenn die großen Pötte vorbeiziehen, „Wenn man an der Elbe lebt, bekommt man ein Gefühl für Weite. Das gleiche Empfinden hat man, wenn man an der Geest steht und auf die Marsch schaut“, sagte Schmidt. Sein Dank galt Museumsleiterin Sabine Weiss, aber vor allem auch dem Norddeutschen Rundfunk (NDR), der seit mehr als 20 Jahren mit der Wanderausstellung unterwegs ist. „Wir freuen uns sehr, dass der NDR uns in Betracht gezogen hat, seine Werke zu zeigen“, sagte das Stadtoberhaupt.

„Danke, dass wir in ihrem Stadtmuseum sein dürfen“, gab Bettina Freitag, Programmchefin und stellvertretende Direktorin des NDR-Schleswig-Holstein-Funkhauses, postwendend zurück. Weite und Licht passe zu Wedel, aber auch zu Norddeutschland. „Wir sind hier, auch wenn unsere sympathische Vorstadt Hamburg um die Ecke ist, im Herzen Schleswig-Holsteins. In keiner Stadt und in keinem Kreis Schleswig-Holsteins leben mehr Menschen als im Kreis Pinneberg“, betonte Freitag. Die Ausstellung zeige, wie schön die Region, aber auch das gesamte Bundesland sei. „Die Ausstellung ist zufällig entstanden“, berichtete die Programmchefin. Ursprünglich hätten viele der Kunstwerke in Büros der Mitarbeiter gehangen. „Professor Rudolf Großkopff hatte die Idee, die Ausstellung zusammenzustellen“, so Freitag.

„Seit 1998 ist die Wanderausstellung auf Reisen. 60 Mal wurde sie im Sendegebiet gezeigt, aber erst zum dritten Mal im Kreis Pinneberg“, berichtete Weiss. Die Besonderheit: In der Rolandstadt werde erstmals der gesamte Bestand der Wanderausstellung präsentiert. „Wir haben zwar nur 26 Bilder in unserem kleinen Stadtmuseum aufgehängt, aber wir sind die erste Station, die den Gesamtbestand zeigen kann, der digitalisiert wurde“, berichtete Wedels Museumsleiterin. Das es dazu kam, sei vor allem Museumspädagogin Ulrike Mayer-Küster zu verdanken. „Ulrike kannte die NDR-Kuratorin Branka de Veer und hat uns bekannt gemacht. So wie es halt läuft“, sagte Weiss lachend bevor sie die einzelnen Werke vorstellte.

Die Ausstellung wird bis Sonntag, 25. August, in der Küsterstraße 5 in Wedel gezeigt. Geöffnet ist donnerstags bis sonnabends von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. De Veer wird selbst durch die Ausstellung führen – am Sonntag, 17. August, ab 16 Uhr.