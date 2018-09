Licht und Schatten bei Biker-Andacht

Haseldorf: Gedenken an Unfallopfer von Mittwoch

17. September 2018

Das Dröhnen der Motoren der rund 300 Motorradfahrer ließ die sonst so stille Marsch hinter dem Deich am Haseldorfer Hafen förmlich erzittern. Doch beim Gottesdienst, der hier einmal im Jahr für die Biker mit ihren schweren Maschinen traditionell abgehalten wird, wurde es zeitweise wieder ganz still. Denn Pastor Andreas-Michael Petersen musste in seiner Predigt auch schwer Auszuhaltendes verarbeiten: Ausgerechnet der Motorradfahrer, der hier an der gleichen Stelle vor vier Jahren geheiratet hatte, war am Mittwoch tödlich verunglückt.

Es sei ein schmaler Grat zwischen dem Sonnenschein, der die Veranstaltung heute umgebe, so der Pastor, und der Dunkelheit und Trauer, die allen immer wieder auf ihren Fahrten und Wegen begegne. Und er setzte mit einem Spruch aus dem Korintherbrief „Glaube, Liebe und Hoffnung, aber die Liebe ist die größte unter den Dreien“ neue und Mut machende Signale.

Er sei bei Ulrike Kötting, der Witwe des verunglückten Siegfried, gewesen und sie habe so voller Liebe von ihrem Mann gesprochen und ihm eine Sonnenblume für den Motorradgottesdienst mitgegeben. Das seien ihre Hochzeitsblumen gewesen. Der Pastor, der zwei Sonnenblumen vor sich auf dem improvisierten Altar des Anhängers hatte, bezeichnete diese Blume als richtunggebend, sie strebe nach der Sonne und dem Himmel.

Zweiter Prediger des Tages war Mitorganisator Horst Ermeling, engagierter Christ und begeisterter Trike-Fahrer, der zum zweiten Mal auf dem Motorrad-Gottesdienst in Haseldorf sprach. Auch er hob die Licht- und Schattenseiten des Lebens hervor. So sah er den vergangenen Sommer als besonders schwere Herausforderung für die Viehhaltung in der Landwirtschaft, aber auch als eine besonders schöne Zeit für all die Motorradfahrer. „Wir sind nicht die Stärksten – das müssen wir akzeptieren“ so Ermeling.

Er forderte Verständnis für Starke und Schwache, für Große und Kleine, Junge und Alte, für alle um uns herum und für die, die traurig sind. So eine Gemeinschaft wünsche er sich in der Gesellschaft. Die Gemeinschaft am Haseldorfer Hafen feierte dieses Gefühl dank des Motorrad-Gottesdiensts zumindest für den einen Tag, und einige werden es ganz sicher weiter tragen.