Zu Besuch bei den Hobby-Kapitänen : Leinen los in Wedels Yachthafen

Wedel | „Nirgends strapaziert sich der Mensch so sehr, wie bei der Jagd nach Erholung“, wusste bereits der englische Pfarrer, Domherr und Schriftsteller Laurence Sterne (1713 – 1768). Das hat sich bis heute nicht geändert – nur ist das Angebot deutlich größer geworden. Und da Erholungssuchende vor allem den Sommer als Ferienzeit schätzen, herrscht in diesen Tagen im Tourismusgeschäft Hochkonjunktur. Auch viele Wedeler haben jetzt, wo doch die Schulferien laufen, ihre sieben Sachen gepackt und sind auf Reisen. Was jedoch nicht heißen soll, dass die Rolandstadt deshalb verwaist ist. Ganz im Gegenteil.

Jahr für Jahr zieht es tausende Touristen auch zu einem Abstecher in hiesige Gefilde. Wie zum Beispiel die zahlreichen Skipper, die in den Sommermonaten den „Hamburger Yachthafen“ in Wedel zu einem Meer an schaukelnden Masten und gesetzten Segeln verwandeln. Und das tidenunabhängige Areal mit seinen 277.000 Quadratmetern Wasserfläche für Lang- und Kurzzeitbesuche gern aufsuchen. Unsere Zeitung hat sich auf die Suche danach gemacht, wer seine Freizeit in und außerhalb des Bootes an der Deichstraße genießt.

Der Hamburger Ruheständler Rolf Hintze ist zusammen mit Sohn Hanno auf dem Sprung. Gemeinsam werden die Leinen des Fahrten- und Regatta-Schiffs „Carina“ gelöst. Rolf Hintze outet sich als „Langzeitlieger“ in Wedel. „Wir haben unser Schiff bereits seit 1974 hier in Wedel fest liegen. Wir mögen den Hafen genauso wie den Ort. Auch wenn der Weg von hier in die Innenstadt vielleicht ein wenig kürzer sein könnte“, sagt der Senior, dessen Schiff neun Meter lang, drei breit und 1,60 Meter tief ist. Ehe er auf dem liebevoll aufbereiteten Sitzgelegenheiten aus lackiertem Teakholz Platz nimmt, verrät er noch die Route für die kommenden sieben Tage. „Elbabwärts soll es gehen. Über Glückstadt bis nach Cuxhaven“, beschreibt Hintze die Reisepläne, der mit seinem Boot bereits von der Biscaya bis hoch hinauf in norwegische Gewässer schipperte.

Nur wenige Liegeplätze weiter haben es sich Peter und Dagmar Müller zusammen mit ihrer erwachsenen Tochter Kerstin an Deck gemütlich gemacht. Unterm Sonnenschirm gibt es ein abwechslungsreiches Frühstück. Die Müllers kommen aus Köln. Der Heimathafen ihres zehn Meter langen Bootes „Katinka“ liegt in Kappeln im Kreis Schleswig-Flensburg. Schon seit etwa zwei Wochen sind die Rheinländer jetzt unterwegs. Und eben erst aus Stade eingetroffen. „Am Ende geht es weiter in den Hamburger Hafen. Da bietet sich zuvor ein Abstecher hier nach Wedel immer gut an“, sagt „Kapitän“ Peter Müller mit seinem kölschen Dialekt. Auch die Müllers schätzen die tidenunabhängige Lage des Yachthafens sowie „gute Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten in der Wedeler Innenstadt“.

Von dort her kommen Katja und Michael Miesner aus Saarbrücken auf ihren Rädern. Die Bürokauffrau und der Ingenieur sind auf Schleswig-Holstein-Tour, lieben Schiffe und Häfen und wollten einmal einen Blick in den Hamburger Yachthafen werfen, über den sie auch in der Ferne bereits viel Gutes zu hören bekommen haben. „Zum Beispiel das er sehr groß sein soll. Und das bestätigt sich hier nun auch für uns“, so Miesner, für dessen Familie es anschließend weiter nach Husum gehen soll.

Unterdessen hat Korinna Mehrgardt, die eigentlich in der Buchhaltung des benachbarten Fachbetriebes „Yachtprofi.de“ angestellt ist, gerade eine gute Figur als Tankwartin abgegeben, und ein weißes Motorboot mit vielen Litern Benzin versorgt. „Die Tankstelle wird seit einiger Zeit von unserer Firma betrieben. Am Wochenende ist eigentlich fast immer jemand auf der kleinen Bootstankstelle zugegen. In der Woche kommen wir, wenn jemand nach uns ruft“, erläuterte Mehrgardt die Aufgabenverteilung in der Segel-Saison an der Tankstelle.

Gleich dahinter, auf der großen grünen Wiese vor dem Büro von Hafenmeister Christian Bazelak, spielt gerade Cornelia Neumann aus Bottrop in Nordrhein-Westfalen mit Tochter Carolin und Nichte Annelie auf dem dortigen Spielplatz. „Mein Bruder Volker, der in Hamburg lebt, gehört hier einer Segelgruppe an. Die besuchen wir für paar Tage auf dieser schönen Anlage, die auch für die Kinder einiges zu bieten hat. Wie die schönen Klettergerüste hier“, freut sich Neumann. Ehe es zu späterer Zeit dann raus aufs Wasser gehen soll. Da bleibt doch nur noch eins zu wünschen: Gute Reise!

Der Hamburger Yachthafen erstreckt sich auf einer Wasserfläche von 277.000 Quadratmetern. An Land sind 95.000 Quadratmeter genutzt, von denen etwa 80000 Quadratmeter Auwald, 12000Quadratmeter Hallenfläche sowie 11000 Quadratmeter Freilager sind. Die Schlengel ergeben eine Gesamtlänge von 4,6Kilometern, wenn man alle am Stück ablaufen würde. An diesen stehen bis zu 2000 Wasserliegeplätze zur Verfügung. 750Schiffe können im Winter im Yachthafen gelagert werden. Der Hafen ist eine der größten und modernsten tidenunabhängigen Anlagen für Sportboote in Europabaf.

von Stephan Hoppe

erstellt am 18.Aug.2017 | 16:00 Uhr