Landfrauen Holm werden 50 Jahre alt

Vereinsbestehen wird am Sonnabend, 29. Juni, in Ladiges Gasthof gefeiert

von Andrea Stange

26. Juni 2019, 13:11 Uhr

Holm | Kontinuität ist das Zauberwort für die Landfrauen Holm. Am Sonnabend, 29. Juni, wird das 50-jährige Bestehen des Vereins in Ladiges Gasthof gefeiert. Obgleich die Organisation ein halbes Jahrhundert besteht, gibt es bisher nur zwei Vorsitzende: Magdalene Haartje hat den Verein nicht nur mit gegründet, sondern war 40 Jahre lang die Chefin. Vor zehn Jahren gab die heute 79-Jährige die Verantwortung an Heidi Kieselbach ab.

Die Initiative für die Gründung ging von der damaligen Kreislandfrauenvorsitzenden Alwine Lindemann aus. Sie hatte sich an Jonny Ladiges gewandt, dem damaligen Kreisbauernvorsteher aus Holm. „Die erste Versammlung war bei Jonny in der Stube“, erinnert sich Haartje. Die Bäuerin übernahm den Vorsitz, ihre Stellvertreterin wurde Elke Schnuckel, Kassiererin war Frauke Rißler und Beisitzerinnen waren Martha Ladiges und Hilde Kleinwort. 27 Mitglieder waren das menschliche Startkapital, Geselligkeit und Fortbildung standen im Mittelpunkt der Arbeit.

Die Welt war auf dem Dorf anders als heute, berichtet Haartje. Einmal im Monat rauskommen – für viele Frauen ein Luxus. An die Ausfahrten erinnern sich die Landfrauen auch heute noch immer gern. Wie auch an die gemütlichen Abende im Januar. „Jede hat was mitgebracht“, erinnert sich Haartje. Walter Rißler – der spätere langjährige Bürgermeister – habe Platten aufgelegt und Musikkassetten eingeworfen. Zudem standen Theaterbesuche auf dem Programm. „Wir haben viel Geselliges gemacht, die Frauen kamen sonst nirgends hin“, erläutert die Ehrenvorsitzende. Auch Firmenbesuche standen auf der Agenda.

Fortbildung gibt es auch heute noch. Hieß das erste Thema 1969 „Vorratshaltung durch Eingefrieren“, der von Oberlehrerin Rescheleit von der Landwirtschaftsschule in Elmshorn gehalten wurde, gibt es heute eine andere Gewichtung, wie Einbruchssicherheit, Entrümpeln nach Feng Shui oder Sucht im Alter.

Als Haartje 2009 das Ruder übergab, hatte der Landfrauenverein Holm 135 Mitglieder. Heute sind es 82. Sie kommen nicht nur aus Holm, sondern auch aus Hetlingen, Wedel, Haselau und Uetersen. Der Vorsitzenden stehen als ihre Stellvertreterin Heike Schinkel, als Kassiererin Birgit Frahm, als Computer-Fachfrau Marion Wagner und als Beisitzerin Heidi Nagler zur Seite.

Gibt es den Verein in zehn Jahren noch? Die Perspektive sieht eher düster aus, weiß Kieselbach: „Ich wage keine Prognose.“ Die gelernte Bürokauffrau ist mit 63 Jahren in den Ruhestand gegangen, will 2021 bei der Wahl nicht wieder antreten. „Wenn sich dann keine findet...“, sagt sie. Was ist mit Neubürgerinnen? Kieselbach schüttelt den Kopf. Früher waren die Landfrauen der Garant für den schnellen Einstieg ins Dorfleben. „Heute hat jede Frau genug Kontakte, dazu den Beruf und die Kinder.“

Doch Trübsal soll am Sonnabend nicht geblasen werden. Ab 11 Uhr wird im Vereinslokal an der Hauptstraße gefeiert. Mit Geselligkeit, Mittagessen, Kaffee und Kuchen und natürlich einem Kulturprogramm.