Land will Reiche nicht entlasten

von Christian Brameshuber

18. September 2018, 14:49 Uhr

Schleswig-Holsteins Jamaika-Koalition will gemeinsam mit sieben weiteren Landesregierungen eine steuerliche Entlastung von Spitzenverdienern verhindern. Dazu wird das Land am Freitag im Bundesrat als einziges unionsgeführtes einen Antrag von Rheinland-Pfalz unterstützen, der fordert, dass die sogenannte „kalte Progression“ bei denjenigen Steuerbürgern weiterhin ungebremst zuschlägt, die den Spitzensteuersatz von 47,5 Prozent – inklusive Soli – zahlen. Dies sind bei Alleinstehenden alle Einkommen ab 260 500 Euro, bei Ehepaaren ab 521 000 Euro. Mit „kalter Progression“ ist das Phänomen gemeint, dass ein Steuerzahler auch für eine Gehaltserhöhung, die nur die Inflation ausgleicht, wegen des progressiv steigenden Steuertarifs einen höheren Prozentsatz an Steuern entrichten muss als bisher und damit real sogar an Kaufkraft verliert. Um das zu verhindern, passt der Bund die Steuersätze regelmäßig in etwa an die Inflation an. Auch im aktuellen „Familienentlastungsgesetz“, das Freitag erstmals in den Bundesrat kommt, plant Finanzminister Olaf Scholz eine entsprechende Anpassung des Steuertarifs.