Land gibt Mittel für Ostmole frei

7,6 Millionen Euro Städtebauförderung für die neue Promenade / Gesamtkosten mit 11 Millionen kalkuliert / Baubeginn 2020 geplant

von Oliver Gabriel

08. August 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Das sind mal positive Nachrichten für die Stadt Wedel in Sachen Schulauer Hafen: Am Mittwoch hat das Innenministerium Städtebaumittel für die geplante Neugestaltung der Ostmole freigegeben. Laut Stadt werden 7,6 Millionen Euro abgerufen. Land, Bund und Stadt tragen je ein Drittel dieser Summe. Wedel beziffert die Kosten inklusive Kiosk und Hafenmeisterhaus-Rekonstruktion mit 11 Millionen Euro. Rund 5,5 Millionen Euro fließt aus der Stadtkasse in die Maßnahme. Baubeginn soll nach der Sturmflutsaison im Frühjahr 2020 sein.

Ursprünglich waren nur 6 Millionen Euro als Kostenrahmen für die Molen-Gestaltung von der Stadt genannt worden. Die Kostenerhöhung erklärt die Verwaltung unter anderem mit der notwendigen Sanierung der Flutschutzwände und durch die Baukonjunktur bedingten Preisesteigerungen gegenüber der Ursprungskalkulation. Zudem wurde ein Kostenpuffer von 0,6 Millionen Euro eingebaut. Zuletzt hatte darüber hinaus eine notwendige Befestigung des Baugrunds für weitere Mehrkosten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro gesorgt. Im Förderantrag hatte Wedel dafür noch satte 4,4 Millionen Euro mehr kalkuliert, konnte diese Summe jedoch zwischenzeitlich deutlich nach unten korrigieren. Die gestern vom Innenministerium herausgegeben Fördersumme von 12 Millionen Euro war daher bereits nicht mehr aktuell. Gleiches gilt für die gestern vom Land genannten Gesamtkosten in Höhe von 14,6 Millionen Euro.

Offen ist weiter die Frage der Spundwandsanierung. Wie berichtet, haben Untersuchungen einen Sanierungsbedarf an Teilen der Hafenspundwände im Ostteil des Beckens ergeben. Die Höhe der Kosten dafür sowie die Frage, inwieweit auch für diesen Posten Förderungen greifen, sind bislang ungeklärt. Laut Stadt läuft derzeit die EU-weite Ausschreibung für das Sanierungskonzept. Die Verwaltung betont in diesem Zusammenhang, dass auch ohne Hafenumbau eine Grundsanierung der Spundwände wie auch der Flutschutzwände hätte erfolgen müssen.

Erstmals hatten die Planer von BOS Architekten, Ramboll IMS Ingenieurgesellschaft sowie dem Landschaftsarchitektenbüro Breimann und Bruun das Umbaukonzept 2016 vorgestellt. Zentrales Element der Planung ist ein grüner Hang zur Überbrückung des Höhen-Unterschieds von Schulauer Straße und Hafenkante. So sollen Promenaden auf zwei Niveaus geschaffen werden, verbunden durch Rampen, um einen barrierefreien Zugang zu sichern. Die Flutschutzmauer am Strandweg und in Verlängerung der Hafenstraßen wird durchbrochen, um Sicht- und Wegebeziehungen herzustellen. Das Hafenmeister-Haus wird abgebrochen und durch einen Neubau in historischer Optik ersetzt. Zudem sind Kiosk beziehungsweise Imbiss, öffentliche Toiletten und eine weitläufige Treppenanlage mit Platzgestaltung in der Planung berücksichtigt.

Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) sagte gestern zur Mittelfreigabe: „Der Wedeler Hafenbereich ist bereits jetzt ein großer Anziehungspunkt für Menschen aus der ganzen Region. Mit dem umfangreichen Umbau der Ostmole wird der Hafen noch deutlich attraktiver. Das ist ein großer Gewinn für die ganze Region und ein zusätzlicher Anziehungspunkt an der Elbe für die Wedeler und viele Touristen.“ Dies bekräftigte auch Wedels Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos). „Wir freuen uns über diese gute Nachricht. Das ist der Startschuss, der die letzte große Etappe bei der Sanierung des Schulauer Hafens markiert“, so Schmidt.

Wedel wurde mit der Gesamtmaßnahme „Stadthafen“ im Jahr 2008 in das Städtebauförderungsprogramm „Sanierung und Entwicklung“ aufgenommen. Die Stadt hat derweil mit dem Förderbescheid ihren Gesamtkostenplan aktualisiert. Unterm Strich sollen nun am Ende 34,9 Millionen Euro stehen, wobei Wedels Eigenanteil nach Verwaltungsangaben bei 15,1 Millionen Euro liegt. Dies entspricht einer Förderquote von knapp 57 Prozent.

2014, zu Beginn des Hafenbecken-Umbaus, war die Stadt noch von 30,6 Millionen Euro Gesamtkosten ausgegangen. Da waren die ursprünglichen Zahlen aus dem ersten Planungsstadium, in dem von einem 20-Millionen-Euro-Projekt gesprochen wurde, schon einmal von der Realität eingeholt worden.