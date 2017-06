Businesspark in Wedel : Lärmstreit: Ist das der Anfang vom Ende?

vergrößern 1 von 2 Foto: wW 1 von 2

Wedel | Nach dem einstimmigen Ja zur Änderung des fehlerhaften Businesspark-B-Plans haben gestern die Gespräche zwischen Stadt und Klägeranwalt Hanns-Christian Fricke begonnen. Gemeinsam mit Bürgermeister Niels Schmidt waren Stadtjustiziarin Angela Gärke, Wirtschaftsförderer Manuel Baehr, Stadtplaner Karl-Heinz Grass sowie ein Lärmgutachter des Büros Müller-BBM nach Hannover in Frickes Kanzlei gefahren. Laut Schmidt ebenfalls am Tisch: der Gutachter der Klägerseite. Der Anfang vom Ende des Lärmstreits? Es sei ein „gutes, konstruktives Gespräch“ gewesen, sagte Schmidt auf Anfrage unserer Zeitung – viel mehr allerdings noch nicht. Außer: „Wir bleiben weiter in Verhandlungen.“

Inhaltlich wollte sich der Verwaltungschef nicht näher äußern. Mit Blick auf die laufenden Gespräche hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Dies gilt auch für den jüngst wieder hochgekochten fortgesetzten Bau der Erschließungsstraße auf dem Businesspark-Gelände trotz des gerichtlich angeordneten Baustopps. Danach gefragt, sagte Schmidt nur: „Kein Kommentar“. Bei dem Termin sei die Gesamtthematik erörtert worden, mit allen für eine gütliche Einigung relevanten Bereichen. Fricke wolle nun die Gesprächsergebnisse mit seinen Mandanten rückkoppeln und erörtern. Bereits in 14 Tagen soll es einen neuen Termin geben, so Schmidt.

Wie berichtet, hatte Jan Hilpert als direkter Anwohner am Grenzweg von Hamburger Seite beim Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht (OVG) die Außervollzugsetzung des B-Plans 88 Businesspark beantragt und einen Normenkontrollantrag eingereicht. Der Rissener sieht den Lärmschutzanspruch des reinen Wohngebiets auf Hamburger Seite nicht ausreichend berücksichtigt. Das OVG folgte der Auffassung und setzte den B-Plan außer Kraft. Rolf Schmersahl, Anwohner des Wedeler Elbhochufers am Kraftwerk, reichte ebenfalls Klage ein. Auch bei ihm ist Lärm das Kernthema. Fricke vertritt beide Mandanten.

Die Stadt hat mit angeschobener Änderung des B-Plans für das Areal am Elbhochufer zwischen Kraftwerk und Stadtgrenze ein neues Gutachten in Auftrag gegeben. Ziel sei es vor allem, „die geplanten Lärmwerte den örtlichen Gegebenheiten anzupassen“.

von Oliver Gabriel

erstellt am 23.Jun.2017 | 10:00 Uhr