Kurzkonzerte auf der Orgel

von Andrea Stange

10. Mai 2019, 10:19 Uhr

Haseldorf | Haseldorfs Kantor Jörg Dehmel setzt seine Tradition der Orgel-Kurzkonzerte fort. Im Mai und Juni wird es in der St.-Gabriel-Kirche am Haseldorfer Schlosspark sonntags 30 Minuten Orgelmusik geben. Die Mini-Konzerte beginnen jeweils um 16.30 Uhr. In den neun Auftritten will Dehmel einen groben Überblick über die in Norddeutschland zu Beginn des 17. Jahrhunderts quasi aus dem Nichts entstandene Blütezeit der Orgelmusik geben. Der Eintritt kostet 4 Euro, Kinder können kostenlos zuhören. Die Kirche ist zudem ab 14 Uhr für Besichtigungen geöffnet.