Kunstfreunde trotzen der Hitze kreativ

Isabel Calderon zeigt ihre Arbeiten im Reepi

von Inge Jacobshagen

29. Juli 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Es war ein kreatives Publikum, das sich zur Vernissage der Malerin Isabel Calderón versammelt hatte. Alles, was die mehr als 40 Besucher in die Hände bekamen, funktionierten sie geschickt um und wedelten sich damit Luft gegen die schwüle Hitze im Reepschlägerhaus zu. Besonders Umsichtige hatten sich sogar farbenfrohe Fächer von zu Hause mitgebracht.

Da es ohnehin nicht genügend Stühle für alle gab, blieben viele auch lieber draußen im Garten und spitzten dort die Ohren, um die Ansprachen zumindest im Wesentlichen mitzubekommen. Und die Redner hielten sich kurz. Bernd Vorwerk vom Förderverein des Reepi ließ es bei wenigen Begrüßungsworten bewenden. Überschwänglich lobte er die neue Bewirtung der Teestube durch die Eigner des Wedeler Hotels Diamant und hieß deren Teestuben-Geschäftsführer Berndt Krinkowski herzlich willkommen. Dessen Ehefrau Birte, von Beruf Konditormeisterin, hatte für die Veranstaltung ein unwiderstehliches Kuchenbüfett vorbereitet.

Vorwerks Vorstandskollegin Anna Goldmund, zuständig für die Künstlerbetreuung, war da schon etwas ausführlicher. Wichtig war ihr die Ankündigung, dass die Malerin am Donnerstag, 8. August, um 18 Uhr individuelle Führungen durch die Ausstellung anbietet.

Laudatorin Marie Schirrmacher-Meitz bewältigte ihren gesamten vorbereiteten Text. Sie begann mit biografischen Daten: Isabel Calderón, geboren 1945 in Santiago de Chile, nach Architekturstudium ab 1972 in Hamburg zu Hause, wo sie sich als Grafikerin selbstständig machte. Ab 1995 wandte sie sich mehr und mehr der Malerei zu, war zeitweilig in der Künstlergilde Pinneberg aktiv und lebt inzwischen in Uetersen.

Das Ausstellungsthema „Natur-Impressionen, vom Gegenständlichen zur Abstraktion“ war ihr Ausgangspunkt für die Würdigung der unglaublichen technischen Virtuosität der Malerin und ihr Spiel mit Farben und Licht in Ei-Tempera, Acryl, Ölfarbe oder Tusche, auf Leinwand, Japan- und Büttenpapier. Calderón habe sich längst vom Gegenständlichen gelöst. Wichtig sei ihr die Reflektion des optischen Eindrucks. Das bestätigte die Künstlerin. Ihre Kreativität sei von Intuitionen gesteuert, verriet sie.

Ihr Publikum erwies sich als fachkundig und aufmerksam. Richard Ng, ein Besucher aus San Francisco, Kalifornien, wunderte sich darüber, dass die Bilder nicht signiert waren. Dieser Einwand traf Calderón unvorbereitet. Eilig machte sie eine Runde durch die Räume und räumte danach offenherzig ein, das Signieren habe sie tatsächlich vergessen.

Vielleicht holt sie das ja nach. Ihre Bilder hängen bis zum 23. September im Reepschlägerhaus, Schauenburger Straße 4. Öffnungszeiten Mittwoch bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr.