Kulturverein auf den Spuren der Deichgrafen

von jac

erstellt am 10.Sep.2017 | 14:40 Uhr

An der 25. Auflage des europaweiten „Tags des offenen Denkmals“ hat sich der Kulturverein Holm mit einer Deichgrafen-Wanderung beteiligt. Sie lockte bei sonnigem Herbstwetter knapp 30 Interessenten an den Holmer Berg. Empfangen wurden sie von Maren Groth mit einem einstündigen Vortrag. Die Arbeitskreis-Leiterin für Dorfgeschichte faszinierte in freier Rede mit ihrem geballten Fachwissen über die Entstehung der Marschlandschaft, über den Deichbau und die Deichgrafen sowie die höchsten Sturmfluten der Geschichte.

„Die Menschen hinter den Deichen leben ständig auf der Hut vor den Naturgewalten“, war der Ausgangspunkt für die Referentin. „Ein selbstverwalteter Deichverband unter einem gewählten Deichgrafen kontrolliert die Unterhaltung, lässt die Deiche erhöhen und stellt bei Gefahr von Sturmfluten Deichwachen auf.“ Sie alle seien machtlos gewesen, als der Orkan „Capella“ 1976 mit bis zu 150 Stundenkilometern das Wasser der Nordsee an die Küsten peitschte. Im Zusammenspiel mit einer Springtide entstand die höchste Sturmflut an der deutschen Nordseeküste seit Beginn der Messungen. Zwischen Holmer Berg und dem Gehöft des Hetlinger Bürgermeisters brach der Deich mehrfach, der inzwischen aber nur noch als zweite Deichverteidigungslinie unterhalten und auf den Befall durch Wühltiere wie Maulwurf, Kaninchen und Bisamratte kontrolliert wird. Die gemeinsame Wanderung über diesen Deichabschnitt endete mit einer Einkehr in die Gaststätte „Zur alten Schleuse“, vor der auch der Gedenkstein an die Sturmflut-Katastrophe seinen Platz gefunden hat.