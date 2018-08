von Christian Brameshuber

14. August 2018, 13:18 Uhr

Ohne sie führt kein Weg vom Krückaupark zur Unterführung an der Wittenberger Straße: Die Stadt wird die aus Sicherheitsgründen abgerissene kleine Brücke im Elmshorner Krückaupark noch in diesem Jahr ersetzen. So sieht es der Zeitplan des zuständigen Flächenmanagements vor. Die Kosten für das neue Bauwerk werden sich inklusive Planung auf zirka 48 000 Euro belaufen. Seite 3