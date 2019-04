Kritik an Verwaltungsaufwand

Beim Moorreger Sportverein läuft alles rund / Vorsitzender Gerd Sommer fühlt sich von Landes- und Bundespolitikern alleingelassen

von shz.de

26. April 2019, 16:00 Uhr

Moorrege | Der Moorreger Sportverein (MSV) steht nicht nur finanziell gut da, sondern auch auf leichtem Wachstumskurs. Diese Botschaft wurde am Mittwochabend den Mitgliedern während der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Grando Sukredo gegeben. Während es Lob und Dank für Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg (CDU) und die Gemeindevertretung gab, nutzte Vereinschef Gerd Sommer seinen Bericht für Politik-Schelte. „An eine Veränderung des immer komplizierter werdenden Verwaltungsaufwands glauben wir nicht mehr“, sagte Sommer. Von Jahr zu Jahr werde es komplizierter. Er zählte die Auswirkungen von Mindestlohn, Arbeitsagentur, Finanzamt, Daten- und Jugendschutz und Versicherungen auf, die den ehrenamtlich geführten Vereinen immer mehr zu schaffen machten. „Vielleicht ist es ja auch so von den politischen Gremien auf Landes- und Bundesebene gewollt“, hieß es dazu im Bericht. So würden aber langsam die letzten Ehrenamtlichen in den Vereinen vergrault. Politiker aller Farben hielten immer nur schöne Sonntagsreden. „Das ist die Unterstützung für die Ehrenamtlichen“, meint Sommer sarkastisch.

Eine gute Nachricht für die Sportler überbrachte Weinberg. Nach Beseitigung des Legionellenbefalls können die Aktiven wieder im Sportlerhaus duschen. Eine Lösung für die Mehrzweckhalle ist hingegen noch nicht in Sicht, was wiederum für Unmutsäußerungen aus dem Mitgliederkreis in Richtung Bürgermeister und Gemeinderäte sorgte. Dort ist das Wasser seit Monaten mit Legionellen verseucht. Weinberg betonte, dass die Beseitigung eine Riesenmaßnahme sei. „Das ist eine Investition von 100 000 Euro“, schätzte er. Dafür sei allerdings nicht die Gemeinde, sondern der Schulverband zuständig. Jürgen Neumann, Bürgermeister von Heist und MSV-Mitglied, meldete sich zum Thema zu Wort. Um die Gefahr zu beseitigen, müsse das Leitungssystem saniert werden. Dabei sei auch die Kreisverwaltung mit ins Boot zu holen. Er verwies darauf, dass das Legionellenproblem in vielen Kommunen aufgetreten sei. „Es ist bedauerlich und ärgerlich“, sagte er.

Einen Seitenhieb gab es von Sommer auch Richtung Gemeinschaftsschule (Gemsmo). Es wäre mehr als hilfreich, wenn die Schule einen Jahresplan aufstellen und den Sportvereinen übermitteln würde. „Dann hätten wir einige Probleme weniger“, betonte der MSV-Chef. Und er ergänzte: „Leider werden sie durch kurzfristige Hallensperrungen langsam entmutigt.“

Bei den Vorstandswahlen gab es keine Überraschungen. Neben Sommer wurde auch seine Stellvertreterin Monique Klawa einstimmig im Amt bestätigt. Nach fünf Jahren Vakanz konnte der Posten des Schriftführers wieder besetzt werden. Einstimmig wurde Jörg Suckow gewählt.