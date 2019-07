Marsch und Geest : Kreisumlage: Mehr Geld, aber kein Jubel

Nach Senkung der Umlage sind 168.500 Euro mehr im Haushalt der Dörfer. Bürgermeister sagen, was mit dem Geld geplant ist.

von Cindy Ahrens und Uta Habekost

24. Juli 2019, 16:30 Uhr

Marsch und Geest | Nachdem die Kreisverwaltung verkündet hat, die Kreisumlage erneut zu senken, können sich die Städte und Gemeinden auf mehr Geld im Haushalt freuen. Für die Dörfer in Marsch und Geest sind das insgesamt 168.500 Euro.

Doch große Investitionen planen sie damit nicht, erklären uns die Bürgermeister von Moorrege, Holm, Heist, Haseldorf, Hetlingen und Haselau.

Weiterlesen: Senkung der Kreisumlage: Entlastung für alle 49 Kommunen im Kreis Pinneberg

Moorrege

Etwa 55.000 Euro werden im Moorreger Gemeindesäckel landen. „Ein Anfang ist gemacht, aber das Ende kann das nicht sein“, sagt Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg. Er hatte in den vergangenen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass er die Höhe der Kreisumlage für ungerechtfertigt hält und sogar eine Klage in Erwägung gezogen. „Ein Teil der Summe wird in den An- und Umbau der Kita fließen, der Rest in die Rücklagen der Gemeinde. Auf jeden Fall wird das Geld sinnvoll verwendet“, sagte der Gemeindechef.

Haselau

Haselau wird ab 2020 jährlich um 125.000 Euro entlastet, wenn der Kreistag dem Vorschlag der Verwaltung folgt. Bürgermeister Peter Broeker stellt jedoch klar, dass die Belastungen der Gemeinde durch die geplanten Neubauten des Amtsgebäudes und der Schule am Himmelsbarg diesen Betrag deutlich übersteigen. „Darüber hinaus stehen die Entscheidungen zur Sanierung der mit Haseldorf zusammen betriebenen Turnhalle und zur Erweiterung der Kindertagesstätte mit erheblichen finanziellen Belastungen noch aus“, sagte Broeker. Größere Investitionen sind trotz des Mehrs im Haushalt also nicht zu erwarten.

Haseldorf

Haseldorfs Bürgermeister Klaus-Dieter Sellmann schließt sich seinem Haselauer Kollegen an. Die beiden Gemeinden haben vieles gemeinsam zu stemmen: Schulneubau, Sanierung der Turnhalle, Ausbau der Betreuungsklasse und der Kita. „Wir haben einen jahrzehntelangen Reparatur- und Investitionsstau übernommen. Wir gehen da ran, mit Haselau zusammen. Hinzu kommen Amtsangelegenheiten“, fasst er die finanzielle Situation zusammen. „Das Geld hilft höchstens, das Defizit zu mindern. Für große Investitionen haben wir nichts zu vergeben.“

Heist

Heists Bürgermeister Jürgen Neumannsieht das ähnlich. Zwar freue sich die Gemeinde über die schon lange geforderte Senkung der Kreisumlage, für besondere Maßnahmen werde die Entlastung von 32.000 Euro jedoch nicht verwendet werden. Auch auf Heist kommen in der Zukunft umfangreiche finanzielle Mehrbelastungen zu wie die Schaffung zusätzlicher Kita-Plätze, der Digital-Pakt der Schulen, die Kostensteigerungen im Schulverband sowie Infrastrukturmaßnahmen und die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs.

Holm

Holm hat ab 2020 wahrscheinlich jährlich 38.000 Euro mehr in der Kasse. Aber auch in dieser Gemeinde sind keine besonderen Investitionen geplant. „Holm hat große Projekt vor der Brust. Wir wollen die Schule erweitern, um mehr Raum für die Betreuungsschule zu schaffen“, sagte Bürgermeister Uwe Hüttner. Außerdem steht der Neubau des Amtsgebäudes in Heist bevor, dies würde zu einer Erhöhung der Amtsumlage führen.

Hetlingen

Mit einer Summe von 15.000 Euro rechnet Hetlingen. „Hetlingen ist seit mehreren Jahren nicht in der Lage, seine Ausgaben mit den Einnahmen zu decken“, sagt Michael Rahn, Bürgermeister der Marschgemeinde. Dem stellt er neue Umlagen und weitere dauerhafte Ausgaben gegenüber, die unter anderem durch den beschlossenen Amtshaus-Neubau, gegen den er gekämpft hatte, entstehen werden. Das Haushaltsminus werde durch die Senkung der Kreisumlage zwar ein bisschen kleiner, aber die Meldung sei kein Grund zum Jubeln.