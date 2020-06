Corona-Pandemie : Kreis Pinneberg ist frei vom Virus

Bisher haben sich 602 Menschen infiziert. 46 Patienten mit Sars-Cov-2 sind gestorben.

Avatar_shz von Tobias Thieme

16. Juni 2020, 16:49 Uhr

Elmshorn | Im Kreis Pinneberg gibt es kein Menschen mit Corona-Infektion mehr. Das teilte das Gesundheitsamt am Dienstag (16. Juni) mit. Die Bilanz bisher: 602 Infektionen, 129 Patienten im Krankenhaus, 46 Tote mit Sars-Cov-2 und 556 Genesene. Seit einem Monat hat sich niemand mehr mit dem Virus angesteckt.

„Die Anzahl der Genesenen betrug letzte Woche 532. Bedingt durch das Wochenende und die damit verzögerte Dateneingabe bei uns im System war diese Zahl seit Donnerstag unverändert. Heute hat mich das Gesundheitsamt informiert, dass die Anzahl der Genesenen 556 Personen beträgt. Dies bedeutet, dass alle aktuell Erkrankten wieder gesundet sind und es keine Corona-Fälle mehr im Kreis Pinneberg gibt“, sagte Landrat Oliver Stolz (parteilos).

Kontaktbeschränkungen laut Gesundheitsamt auschlaggebend

Nach Ansicht des Gesundheitsamtes haben vor allem die Kontaktbeschränkungen gewirkt. „Die Einschränkungen in unserem Alltag sind immer noch schmerzlich spürbar. Aus epidemiologischer Sicht stehe ich aber voll hinter jeder Einzelmaßnahme, das Virus breitet sich nun seit über 30 Tagen nicht mehr im Kreisgebiet aus. Als Ärztin freue ich mich darüber. Und ja, ich bin auch sehr erleichtert“, sagte Dr. Angelika Roschning, Leiterin des Amts.

Stolz bedankt sich bei den Einwohnern des Kreises: „Als bevölkerungsreichster Kreis im Land Schleswig-Holstein kommt uns eine besondere Verantwortung bei der Eindämmung der Pandemie zu. Ohne das umsichtige Verhalten unserer Einwohnerinnen und Einwohner hätte alles nichts genützt. Der Stopp des Infektionsgeschehens hat daher nicht nur etwas mit den angeordneten Maßnahmen zu tun, sondern mit Vernunft und Einsicht.“

Roschning und Stolz werben für die neue Corona-Warn-App:

Diese kann helfen, infizierte Personen zu entdecken, die das Virus ansonsten unbemerkt verbreitet hätten. Je mehr Menschen sich beteiligen, umso besser wird es uns gemeinsam gelingen, das Virus in Schach zu halten. Dr. Angelika Roschning, Leiterin Gesundheitsamt

Der Kreis Pinneberg war in Schleswig-Holtein die am stärksten vom Virus betroffene Region. Besonders hart war es für insgesamt vier Altenheime in Tornesch, Appen und Rellingen. 35 der 46 toten mit Sars-Cov-2 lebten in den Pflegeeinrichtungen. Insgesamt hatten es die Häuser mit 111 Infizierten zu tun.