Krankenhäuser im Wettkampf um Personal

Die Krankenhäuser in der Region stehen zueinander im Wettbewerb um Pflegepersonal. Denn gute Fachkräfte einzustellen, wird für Kliniken immer schwieriger, der Personalmangel immer größer. Verlässliche Zahlen dazu gibt es zwar nicht, doch laut der Gewerkschaft Verdi fehlen derzeit bundesweit 162 000 Klinikmitarbeiter, davon 70 000 in der Pflege. Und die deutsche Krankenhausgesellschaft teilte gestern mit, dass 3150 Stellen auf Intensivstationen vakant sind. Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein musste in Kiel vor kurzem eine Station mit 20 Betten geschlossen werden, weil Personal fehlte, in Lübeck bleiben aus gleichem Grund derzeit zehn Betten leer. Die Bundesregierung will jetzt verbindliche Personaluntergrenzen vorschreiben. Doch der Arbeitsmarkt gibt das nicht her, im Schnitt dauert es laut Job-Agenturen 140 Tage, um vakante Stellen zu besetzen. Cornelia Möhring, Linken-Bundestagsabgeordnete des Kreises Pinneberg, fordert, keine Fachkraft dürfe mit weniger als 3000 Euro brutto nach Hause gehen . Auch Johanna Knüppel vom Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe DBfK fordert, der Beruf müsse wieder attraktiver gestaltet werden. Die ständige Bereitschaft, der Nacht- und Wochenenddienst, müssten sich finanziell lohnen. Einige Kliniken, etwa das St. Franziskus Hospital in Flensburg, setzen dies bereits um. Dort bekommt derjenige, der einspringt, außertarifliche Zulagen gezahlt Seiten 12 und 16



von Karina Voigt

erstellt am 26.Jul.2017 | 16:18 Uhr