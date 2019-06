Krähen: Weniger Nester

Vergrämung zeigt in Elmshorn Wirkung

von Christian Brameshuber

18. Juni 2019, 12:00 Uhr

Elmshorn | Der Kampf gegen die Krähen in Elmshorn: CDU-Fraktionschef Immo Neufeldt spricht jetzt von ersten Erfolgen. „Den ungeliebten Vögeln wird durch wiederholtes Entfernen der Nester die Ansiedlung in besonders problematischen Gebieten wie im Bereich Alter Markt, Buttermarkt, Innenstadtseite des Bahnhofs und Zeppelinplatz derart unangenehm gemacht, dass sie sich andere Brutplätze suchen“, betont Neufeldt.

Zum zweiten Mal in Folge hat die Stadt durch eine Fremdfirma bis zum 15. April Krähennester intensiv entfernen lassen. „Allerdings nur in den Bereichen, in denen das zuständige Landesamt eine Genehmigung erteilt hat“, betont Jörg Schmidt-Hilger vom Amt für Stadtentwicklung im Elmshorner Rathaus. Angesichts der Zahlen sieht auch Schmidt-Hilger, dass diese Vergrämungsaktion Wirkung gezeigt hat. So gab es kein einziges Nest mehr am Alten Markt, im Herzen der Innenstadt. Auch am Elmshorner Bahnhof ist die Anzahl der Nester laut Schmidt-Hilger deutlich zurückgegangen. In einem Bereich des Buttermarktes zählten die Verantwortlichen 2017 noch 27 Nester. Jetzt sind es nur noch zwei. Ähnlich sieht es in der Turnstraße und am Zeppelinplatz aus. Zuletzt wurden die bekannten Krähenstandorte im Abstand von drei Tagen kontrolliert. „Nestentnahmen wurden aber nur genehmigt, wenn es noch keine Eiablage gegeben hatte“, betonte Schmidt-Hilger.

An neuralgischen Punkten im Stadtgebiet scheint sich die Situation tatsächlich verbessert zu haben. Doch Schmidt-Hilger kann nicht mit letzter Gewissheit sagen, dass es jetzt weniger der geschützten Krähen in Elmshorn gibt. „Sie weichen auf andere Standorte aus, beispielsweise in den Steindammpark.“

CDU-Mann Neufeldt lobt die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landesbehörden: „Wir machen jetzt alles, was rechtlich geht, mehr dürfen wir leider nicht.“ 2020 soll auch verstärkt in der Bismarckstraße entnommen werden, „sodass hier auch Verbesserungen eintreten sollen. Es ist ein langwieriger Prozess, den wir alle zusammen angeschoben haben und den wir nun auch konsequent weitergehen wollen.“