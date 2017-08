Kosmetik für die „Achterbahn“

vergrößern 1 von 2 Foto: Stange 1 von 2

Gemeinsam Hand anlegen – das ist seit mehr als zwölf Monaten das Motto in der „Achterbahn“. Unter der Leitung von Jugendpflegerin Kim von der Reith wird das Haus auf Vordermann gebracht. Statt auf bunte Wandgemälde setzt von der Reith auf auswechselbare Dekorationselemente, die auf hell gestrichen Wänden gut zur Geltung kommen. Die Eigeninitiative bei der Renovierung der drei Räume ist auch gut für die Gemeindekasse. Etwa 150 Euro wurden für den Kauf von Handwerksutensilien zugeschossen.

Als von der Reith bei der Jugendtreff-Vereinschefin Kirsten Both ihre Renovierungswünsche vortrug, war die sofort begeistert und steuerte gleich Farbtöpfe aus ihrem Bestand bei, berichtet die „Achterbahn“-Leiterin. Als erstes wurde der Billard-Raum ins Visier genommen. „Da waren alle noch Feuer und Flamme“, erinnert sich von der Reith lachend. Inzwischen sei bei den Jugendlichen ein wenig die Luft raus. Gezwungen werde niemand zum Handwerkern. „Sie machen mit, wenn sie Lust haben“, sagt sie.

Die klaren Farben kommen bei den Kindern und Jugendlichen gut an, berichtet von der Reith. Und auch ihre Idee, auf auswechselbare Deko zu setzen, findet Beifall. So wurde im Billardzimmer beispielsweise ein überdimensionales Radio mit Klebeband kreiert, das jederzeit wieder abgenommen werden kann, ohne die Wandfarbe zu beschädigten, erläutert die Pädagogin.

Sparsamkeit ist auch bei der Einrichtung Trumpf. Gespendete Möbel werden gern genommen, wenn sie ins Konzept passen. Neueste Errungenschaft ist ein ausrangierter, bestens erhaltener hölzerner Esstisch, der den bisherigen Wohnzimmertisch im Gemeinschaftsraum ersetzen soll. Er ist nicht nur größer, sondern auch höher und ist damit besonders für Gesellschaftsspiele besser einsetzbar.

In den ersten Wochen der Sommerferien war durchgängig geöffnet, wie prinzipiell in allen Ferien. „Das ist sehr gut angenommen worden“, freut sich von der Reith. Am heutigen Freitag steht das Gesellschaftsspiel „Halli Galli“ auf dem Programm. Es wird in einer extremen Art gespielt. Die zum Spiel gehörige Glocke steht dabei nicht auf dem Tisch, sondern draußen im Freien. „Das wird dann zu einer sportlichen Einlage“, erläutert von der Reith. Für Montag, 21. August, ist gemeinsames Grillen angesagt, und ab Dienstag, 22. August, ist die Einrichtung bis auf mittwochs bis zum 1. September geschlossen, weil auch von der Reith Ferien hat.



Mittwochs ist „Kai-Tag“

Ihr Co-Betreuer Kai Semmelhack (Foto, links), der immer mittwochs von 15 bis 19 Uhr die Leitung übernimmt, ist dann aus dem Urlaub und bietet am 23. August das Würfelspiel Qwixx und am 30. August das magische Kartenspiel Wizzard an. Ab Montag, 4. September, ist das Haus wieder regulär von montags bis freitags geöffnet. Für Freitag, 15. September, ist ein Kickerturnier geplant. Wer dabei sein möchte, muss sich auf einer ausgehängten Liste eintragen. Start ist gegen 16 Uhr.