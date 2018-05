Kommunalaufsicht eingeschaltet

Gerangel um das Thema Gums-Amtshaus in Heist geht in die nächste Runde / Amtsdirektor weist Widerspruch zurück

von shz.de

03. Mai 2018, 16:00 Uhr

Das Gerangel um das Thema Amtshaus des Amts Geest und Marsch Südholstein (Gums) geht unvermindert weiter. Wie vom Hetlinger Gemeindevertreter Ralf Hübner von der Freien Wahlgemeinschaft (FW) angekündigt, hat gestern FW-Fraktionschef Michael Rahn (Foto) Amtsvorsteher Walter Rißler (CDU) und die Kommunalaufsicht des Kreises Pinneberg eingeschaltet. Rahn, der auch Vize-Bürgermeister ist und im Amtsausschusses sitzt, widerspricht dem im Amtsausschuss im nichtöffentlichen Teil gefassten „verbindlichen“ Beschluss, einen Mietvertrag für ein von der Raiffeisenbank Elbmarsch geplantes Amtsgebäude abzuschließen, das neben dem Heistmer Friedhof an der B 431 entstehen soll. Auf dem Areal der ehemaligen Gärtnerei Rieprich soll unter dem selben Dach die Raiba ein neues Domizil finden. Nach Informationen unserer Zeitung ist ebenfalls geplant, dort den Zweckverband Breitband Marsch und Geest anzusiedeln, dessen Verbandsvorsteher der Heistmer Bürgermeister Jürgen Neumann (CDU) ist. Eine Antwort gab es umgehend. Zwar nicht von der Kommunalaufsicht, aber von Amtsdirektor Rainer Jürgensen (Foto, unten). Der wies Rahns Widerspruch schriftlich als unzulässig zurück – und zwar für den Amtsvorsteher.

Rahn hatte gleich mehrere Punkte für seinen Widerspruch angeführt. Zum einen sei der Ausschluss der Öffentlichkeit formell nicht korrekt gehandhabt worden. Des Weiteren seien die Bürgermeister und deren Stellvertreter nicht vom Amtsdirektor beraten worden, und er sehe sich in seinen Rechten als Gemeindevertreter und Amtsausschussmitglied erheblich beeinträchtigt, weil es keine ausreichende Vorlage gegeben habe. Schelte gibt es für Jürgensen auch deshalb, weil dieser den Ende November 2017 gefassten Neubaubeschluss nicht weiter verfolgt habe. „Statt an diesem Auftrag weiter zu arbeiten, hat der Amtsdirektor in den vergangenen Monaten nur die Empfehlung des Amtsausschusses weiterverfolgt, über einen möglichen Mietvertrag mit einem Interessenten zu verhandeln.“ Eine Grundsatzentscheidung für Mieten statt Bauen müsse nach Auffassung Rahns öffentlich getroffen werden, wie zuvor in der Frage Neubau.

Laut Jürgensen könne gemäß Paragraf 3 Absatz 5 der Amtsordnung nur eine Gemeindevertretung Widerspruch einlegen. Deshalb sei ein persönlicher Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen. Zum Thema Ausschluss der Öffentlichkeit sagte Jürgensen, die Raiba habe darum gebeten.

Der Vorwurf, in Sachen Neubau nicht tätig geworden zu sein, entbehre jeglicher Grundlage, so Jürgensen. Unter anderem habe er im Amtsausschuss über die Beauftragung eines Planungsbüros berichtet und dass ein Altlastengutachten erstellt worden sei. Die Gemeinde Heist sei als Grundstückseigentümer bereits in Vorleistung getreten.