Klövensteen-Plan unter Beschuss

Anwohner, Naturschützer und Verbände kritisieren mangelnde Bürgerbeteiligung / Furcht vor Verkehrszunahme und Event-Charakter

von Oliver Gabriel

25. April 2018, 16:00 Uhr

„Der Masterplan trägt zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit bei“, begründete Jens-Joachim Sturzenbecher, Vorsitzender des Fördervereins Klövensteen, die Ausarbeitung des „Masterplans Naturwildpark Klövensteen“ während des Dorfgesprächs. Der Bürgerverein Rissen hatte Befürworter und Gegner in der Aula des Campus Rissen an einen Tisch gebracht, um die Bürger einzubinden, von denen sich viele vor vollendete Tatsachen gestellt sahen.

„Wir wollen den eintrittsfreien Zugang und damit den Klövensteen als Naherholungsfläche in Hamburg beibehalten“, sagte Sturzenbecher. Der Charakter des Klövensteen solle erhalten bleiben. „Es wird keine Eventeinrichtung geben“, versuchte er vor der Fragerunde zu beruhigen. Zudem sei die Bürgerbeteiligung immer geplant gewesen. Bei dieser Aussage von Sturzenbecher ging ein Raunen durch die mit mehr als 150 Interessierten gefüllte Aula. „Bisher existiert kein konkretes Projekt, sondern es ist eine Ideensammlung“, sagte der Fördervereinsvorsitzende.

Eine Verdopplung der Parkplätze sei ein Gerücht, zudem fürchte er keinen signifikanten Anstieg des Verkehrs. „Die Hauptbelastung entsteht durch den Berufsverkehr“, so Sturzenbecher. Möglichkeiten, den Verkehr zu reduzieren seien die Einbindung des Bürgerbusses, der vom Bürgerverein propagiert wird, oder eine Stadtradstation an der S-Bahn Rissen. „Wir hoffen, dass der Masterplan unterstützt wird“, sagte Sturzenbecher.

Diese Unterstützung verweigerte Anne-Lone Ostwald vom Naturschutzbund (Nabu) direkt: „Auch wir haben aus der Presse vom Masterplan erfahren. Wir wundern uns, dass die Forstbehörde einen Eventwildpark bauen will. Wir sprechen uns klar gegen einen Bau dieser Größe und einen Tierpark aus.“ Dass das Wildgehege saniert werden müsse, stehe außer Frage. Doch forderte die Nabu-Referentin ein sinnvolles und maßvolles Konzept. Auch eine Ansiedlung neuer Tiere sei nicht nötig. „Es ist auch der falsche Weg, über die Planung zu diskutieren, wenn der Plan schon vorliegt“, kritisierte Ostwald.

„Der Masterplan setzt nur Ziele fest“, sagte Nils Fischer, Abteilungsleiter der Revierförsterei Klövensteen. Diese seien umweltpädagogischer Artenschutz, ohne Eintritt in einer städtischen Anlage. „Wir haben einen Plan, der sagt, alles ist möglich, aber nichts muss.“ Es sei nicht das Ziel, Rissener durch mehr Verkehr schlechter zu stellen.

Das fürchtet unter anderem die Interessengemeinschaft „Verkehrsberuhigter Klövensteen“, die sich in „Klövensteen soll leben“ umbenannt hat. „Wenn behauptet wird, dass es keinen Eventcharakter hat, kann ich nur vehement widersprechen“, sagte deren Sprecher Thure Timmermann und zählte den Ausbau des Parkplatzes und die Steigerung der Tierarten von neun auf 59 auf. Er vermisse den Ansatz der Umweltpädagogik und nachhaltiges Handeln. „Es ist alles da. Wir brauchen nichts anderes. Auf der einen Seite pflanzt man mit Schülern Bäume, auf der anderen Seite rodet man Wald für einen Campus“, kritisierte Timmermann.

Silke Ladiges, Vertreterin der Landwirte in Rissen und Sülldorf, sieht die Aufstockung der Arten auf einem so kleinen Gebiet als problematisch an. Zudem würde der Verkehr das landwirtschaftlich geprägte Gebiet belasten. „Viele Landwirte haben bei einer Ausbreitung des Wildgeheges Angst um ihre Flächen und um ihre Existenz.“

„Mehr Besucher sind nicht unser Ziel“, stellte Fischer klar. Der Masterplan sei ein „bunter Blumenstrauß“, bei dem einzelne Teile getauscht werden können. „Wir haben damit einen klaren Plan für die kommenden 20, 30 Jahre“, sagte Fischer. Dies sei auch wichtig, um sich gegen Investoren zu rüsten, die schon mit klaren Konzepten an das Forstamt herangetreten seien.

„Ich bin enttäuscht, wenn Herr Fischer sagt, die Ziele stehen schon fest“, sagte Claus Grötzschel, Vorsitzender des Rissener Sportvereins und Mitglied der Rissener Runde. „Man sollte bei den Zielen anfangen und vor allem braucht man eines: permanente Transparenz.“ Agnes Timmermann vom Biohof Timmermann erntete für ihre Einschätzung viel Applaus: „Wir brauchen kein Raumschiff Enterprise in einer Landschaft, die schon ganz, ganz viel zu bieten hat.“

Wolfgang Kaeser aus der SPD-Fraktion Altona versuchte Sorgen zu nehmen, dass hinter verschlossenen Türen über den Klövensteen entschieden wird: „Haben sie ein kleinwenig Vertrauen. Hier wird nichts in der Sommerpause an der Politik vorbei entschieden.“

„Wir kommen heute keinen Schritt mehr weiter", bilanzierte Scheide nach gut zweistündiger Diskussion. Aus dem Auditorium gab es Zuspruch für seinen Vorschlag, einen Arbeitskreis einzurichten, an dem alle interessierten Rissener mitarbeiten können. „Der Bürgerverein hat den Anspruch, den weiteren Prozess mitzumoderieren", sagte Scheide. Wer Interesse habe, bei der Gestaltung des Wildparks mitzuarbeiten, soll sich per E-Mail an info@buergerverein-rissen.de oder unter Telefon (0 40) 81 12 56 an den Bürgerverein wenden.

www.bv-rissen.de