Kleinteile für die Großen

Die Stückzahlen gehen in die Millionen: Vor 50 Jahren wurde die Werkzeug- und Maschinenbaufirma Georg Döbler gegründet

von Inge Jacobshagen

22. Januar 2019, 16:00 Uhr

Zur Industriegeschichte einer Stadt gehören nicht nur die Big Player, die großen, bekannten Namen. Pulsierendes Leben und Vielfalt, Individualität und Kreativität steuern besonders häufig gerade die kleinen und mittleren Unternehmen zu einem prosperierenden Wirtschaftsstandort bei. Die vielen kleinen Zulieferbetriebe, die schnell und flexibel reagieren müssen. Von denen aber ebenso Präzision und Zuverlässigkeit verlangt wird und die oft von ausgemachten Charakterköpfen durch die Wirrnisse der sich stetig wandelnden Geschäftswelt gesteuert werden.

Der Wedeler Werkzeug- und Maschinenbaubetrieb Döbler ist solch eine Firma. Mitbegründer Georg Döbler und sein langjähriger treuer Mitarbeiter Andrè Plucinski bringen zum Termin im Technicon gleich eine ganze Kiste voller Kleinteile mit – alle in gut 50-jähriger Firmengeschichte gefertigt. Eine wahre Schatzkiste ist das. Denn hinter jedem Teil, das man aus der Kiste herausfischt, das erst einmal völlig unscheinbar erscheint, weil man als Laie die Funktion nicht erkennt, verbirgt sich eine spannende Geschichte.

Einer der ganz frühen Aufträge für Döbler war ein technischer Druckluftnagler, heute würde man Tacker sagen, fürs Halstenbeker Unternehmen Feinmechanik Schreck, erzählen die beiden. Aber auch tausende Zeckenkämme für Kühe hat die Firma gefertigt. Etwa eine Millionen Teile von einer Schlinge, die in einer Halterung festsitzt, gingen an Autoliv in Elmshorn, einen schwedisch-amerikanischen Hersteller automobiler Sicherheitssysteme. „Das ist eine Halterung für den Sicherheitsgurt“, erläutert Plucinski dem fragenden Blick. Das Besondere hieran sei der verwendete Stahl. Zur Fertigstellung wird die Niete mit einem Stempel plattgedrückt. „Bei 700 000 ist der Stempel zerbrochen“ erinnert er sich und lacht. Die 500 Astabweiser für das Militär, die an Panzer montiert wurden, mussten äußerst genau gearbeitet sein. Hierfür galt es, ein dickwandige Rohr zu biegen. „Der Großauftrag ging über Jahre“, berichtet Döbler. Eine einfache Klappvorrichtung erweist sich als eine kluge und wirkungsvolle Absperreinrichtung für Schalter. Eine Schaltersperre gegen Missbrauch, für die AEG gefertigt.

Döbler hat seinen Meister zum Werkzeugmacher bei Possehl gemacht. Das war Anfang der 1960er Jahre. „Ich bin immer in der Industrie gewesen“, sagt er nicht ohne Stolz. Dort wurde mit Präzisionsmaschinen gearbeitet. Zwei Jahre Rissener Maschinenfabrik folgten. „Langer, ich will weg hier, ich mach mich selbstständig“, habe sein Vater ihm eines Tages eröffnet. Er war im selben Betrieb tätig. In Elmshorn wurde der Vater fündig und übernahm die Feinmechanikfirma von Willy Hörster. Der war eigentlich Autohändler und fertigte nebenher Kleinteile, erklärt Döbler. Der Sohn zog mit, war allerdings zuerst gar nicht erfreut über die Idee. „Ich bin von einem Paradies in die Hölle gekommen“, erinnert er sich. Dass er morgens als Erster den Ofen einheizen musste ging noch in Ordnung. Aber die Werkstatt machte ihm große Sorgen. Die war in einem schlechten Zustand. „Als Industriemensch kannte ich nur feinste Dinge“, stellt Döbler klar.

Helmut Schreck aus Halstenbek und Dr. Böger Duplomat-Apparate Wedel wurden erste große Abnehmer, die auch später lange zu den Hauptauftraggebern zählten. Da viele Kunden und auch Mitarbeiter aus dem Wedeler Raum kamen, nutzte das Unternehmen 1968 die Chance, in die ehemalige Tischlerei Willy Dziubek in die Theodor-Haubach-Straße umzuziehen. Auch hier musste erst einmal die Werkstatt aufgerüstet werden. Was dann folgte, „war ein riesiger Erfolg“. Bis 1984 wuchs die Werkzeug- und Maschinenbaufirma kontinuierlich an. Sogar die Gastwirtschaft nebenan wurde übernommen. „Daraus hab ich mein Büro gemacht“, erzählt Döbler.

Bauschlosser Plucinski, 1970 vom Wedeler Möbelbauer Kubah zu Döbler hinübergewechselt, entwickelte sich zu einem wichtigen Mitarbeiter. „Können Sie mal kommen, da ist Kummer“, habe sich die Wedeler AEG häufig gemeldet, erzählt Döbler. Plucinski kam und half – und brachte eigentlich immer Aufträge mit. Bald kamen die auch von weiter her. Außer AEG zählten beispielsweise Desy, Beiersdorff und MBB zu Döblers Kunden. Sogar der Airbus fliegt mit Teilen des Wedeler Werkzeug- und Maschinenbauers. Für Tchibo in Berlin entwickelte Döbler ein Verfahren, das verhinderte, dass Papier auf einer immer kleiner werdender Rolle nicht andauernd reißt. Den Taster höher stellen war das Geheimnis, erzählen die beiden Maschinenbauer. Ein Großauftrag von Reich & Co aus Hamburg, unter anderem für Baumontagen zuständig, habe ihnen das Leben gerettet. Es ging um die Aufhängung von Alurahmen nach Maß für abgehängte Deckenteile. Und auch bis in die Bundeshauptstadt haben es Döbler-Teile geschafft. Zur Bundesgartenschau lieferte die Wedeler Firma rund 50 Gestelle für Solarzellen, die in der Kongresshalle aufgestellt wurden.

Zehn Jahre vor seiner Rente wandelte Döbler sein Unternehmen in eine GmbH um und nahm neben Plucinski noch einen dritten Mann mit ins Führungsteam, einen fürs Büro. „Damit sich die beiden anderen Führungskräfte an den Umgang mit großen Zahlen gewöhnen“, erklärt Döbler. 1985 folge der Umzug in die Von-Linné-Straße. Dort wartete eine neugebaute 375-Quadratmeter-Halle. 1998 übernahmen Sohn Thomas und Sven Schulz.

Die Zeiten waren nicht nur rosig, es galt auch Flauten und Durststrecken zu überstehen. Beispielsweise nach 1992, als die AEG zumachte. „An die AEG haben wir bundesweit geliefert“, berichtet Döbler. Auf eines ist der Senior allerdings auch heute noch Stolz. „Auch in schlechten Zeiten habe ich niemals keinen Lohn gezahlt“, sagt er selbstbewusst.