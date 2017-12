Kleine Stars und große Namen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Oliver Gabriel

erstellt am 07.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Rotstifteinsatz für Kulturfreunde im Kalender 2018: Die Macher der Wedeler Kulturtage um ihren künstlerischen Leiter Mathias Christian Kosel haben das Programm zur neuen Auflage ihres Festivals vorgestellt. Acht Termine zwischen 16. und 25. März spannen einen Bogen vom Show-Poeten-Wettstreit über Klavier-Klassik und Chorgesang bis zu Jazz zum Frühstück.

„Anspruch der Wedeler Musiktage bleibt es, regionale und überregionale Angebote miteinander zu verbinden, junge und ältere Menschen für Musik zu begeistern und populäre Programmangebote mit unbekannteren zu kombinieren, klassische und moderne Klänge in einem Festival zu vereinen“, sagt Kosel. „Von jungen Fans der Poetry Night bis hin zu älteren Klassik-Enthusiasten werden mehrere Generationen erreicht. Mit Singer-Songwritern, Chören, Orchester, Solisten und Jazzbands haben die Musikfarben des Festivals wieder eine große Spannweite.“

Zum Bühnendichter-Wettstreit am Auftakttag konnte Kosel neben Lokalmatador und Slamtrophäen-Sammler Sven Kamin unter anderem die „rappende Slammaschine“ Florian Wintels gewinnen. Kontrast am nächsten Abend: Der Sonnabend gehört wie im Vorjahr Kosel und dem renommierten deutschen Pianisten russischer Herkunft Grigory Gruzman. Special Guest ihres „The Players“-Konzerts ist der erst elfjährige Ben Lepetit. Das Wunderkind am Klavier begeisterte bereits im TV und auf internationalen Bühnen.

Das Ausnahmetalent wird auch am Sonntag, 18. März, zu hören sein, wenn das Kammerorchester Wedel Werke von Britten, Elgar und Haydn anstimmt. Sprung zum Freitag, 23. März, und damit mitten rein in die Chormusik. Choriosum, Vocalion, der Kammerchor Wedel und ChoRist sind nur vier der Formationen, die bei der Wedeler Chornacht zu hören sein werden. Ebenfalls mit einer Vielzahl von Akteuren wartet die Big Band Night am darauf folgenden Sonnabend auf. Bertha Blau, Funky Hats und das Elbsound Jazz Orchestra haben sich angekündigt.

Für den Auftritt der Wedeler Formation Elbsound Five verlässt das Festival seinen zentralen Veranstaltungsort im Rist-Forum des Wedeler Gymnasiums und zieht um an den Deich. Im Elbe 1 gibt es am Sonntag, 25. März, noch einmal einen Jazzfrühschoppen. Dritter Schauplatz ist das Musikzentrum Schulauer Hof, wo Gruzman Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr seine Piano Master Class anleitet.

Der Verkauf für die Einzelkarten startet im Januar. Ab sofort sind jedoch bereits die Festival-Karten zu haben, die zum Preis von 50 Euro eine mehr als 50-prozentige Ermäßigung bedeuten. Vorverkaufsstellen sind das Buchhaus Steyer, das Elbe1, Edeka Volker Klein und Wedel Marketing. Ticket-Buchungen und das Programm gibt es zudem im Internet. >

www.wedelermusiktage.de