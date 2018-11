Kleine Stars am Mikrofon

Schüler der Heinrich-Eschenburg-Schule nehmen CD „Das singende Klassenzimmer – mit der HES durch das ganze Jahr“ auf

von shz.de

01. November 2018, 16:00 Uhr

Einschulung, Ferien, Zeugnisse, Weihnachten, Spielen, Lernen, Schulentlassung – jedes Schuljahr hat seine festen Termine und Elemente. Diese haben die 126 Schüler der Holmer Heinrich-Eschenburg-Schule (HES) nun musikalisch verarbeitet. „Das singende Klassenzimmer – mit der HES durch das ganze Jahr“ lautet der Titel der CD, die die Schüler eingesungen haben.

Während des Projekttags wurde die Aula der Schule zum Musikstudio. Mikrofone wurden aufgebaut und verkabelt und immer wieder gesungen. Die 14 Lieder reichen von „Alle Vögel sind schon da“ über das Instrumentalstück „Boomer Reggae“ bis zum letzten Song, passenderweise dem „Ferienlied“. Dies ist übrigens nicht der Lieblingssong der Kinder. „Am liebsten singen sie ,Fußballspielen, das macht Spaß’. Das Lied geht immer“, berichtete Musiklehrerin Doris Hartmann während der Aufnahmen. Zusammen mit ihrer Kollegin Petra Kähler hatte sie die Stücke mit den Kindern eingeübt.

Drei Lieder wurden von allen 126 Holmer Schülern eingesungen, dann traten die Nachwuchskünstler klassenweise vor die Mikrofone. Kähler und Hartmann dirigierten, doch das Kommando hatte Alexander Dietze von den Minimusikern. An der Gitarre begleitete sein Kollege Jan Hofmann den Gesang. Dietze saß an einem Laptop, Kopfhörer auf den Ohren, Blick auf die Ausschläge auf dem Bildschirm gerichtet. Er beobachtete den Pegel, korrigierte und gab dem Chor zusätzliche Anweisungen.

„Uns ist wichtig, dass die Kinder möglichst viel Spaß haben. Es soll ein Gemeinschaftsgefühl entstehen und jeder Schüler soll stolz sein, später auf der CD zu hören zu sein“, erläuterte Dietze. Es gehe nicht um die perfekt produzierte CD, sondern eine Aufnahme, auf der alle Kinder zu hören sind. „Wenn wir das professionell machen wollten, müssten wir ins Studio und dann würde es Tage oder Wochen dauern“, sagte Dietze. Die Kinder waren aber deutlich kritischer mit ihrem Gesang. Als bei den Drittklässlern ein Mitschüler gerade bei einem Affen-Refrain ein entsprechendes Geräusch machte, ließ Dietze die Aufnahme erst einmal laufen. „Irgendwie passt es dahin. Sollen wir den Fehler drinlassen oder nochmal singen?“, fragte er die Schüler. Deren Antwort war einhellig: „Nochmal!“

Nachdem alle 14 Songs eingesungen waren, gab es eine Überraschung für die Mädchen und Jungen: Jeder erhielt eine Urkunde für die Teilnahme bei den Minimusikern, und für die Schule gab es eine goldene CD. „Die kann in der Schule aufgehängt werden, damit sich alle an diesen besonderen Tag erinnern“, sagte Dietze, für den es von den Pädagoginnen wie für seinen Kollegen an der Gitarre ein Sonderlob gab. „Sie hatten eine wunderbare Ansprache und haben die Kinder toll motiviert“, sagte Hartmann.

Die Musikstücke werden nun nach Berlin geschickt, wo sie noch einmal geschnitten und akustisch überarbeitet werden. „Das machen wir, damit es einheitlich klingt“, erläuterte Dietze. Spätestens Mitte November sollen die gepressten CDs in Holm ankommen.

Die Eltern konnten die Pressung bereits vorbestellen. „Wir werden aber auch CDs bei unserem Weihnachtsbasar anbieten“, erläuterte Hartmann. Dieser findet am Freitag, 30. November, statt. 12 Euro kosten die CDs eigentlich, die HES nimmt aber 14 Euro. „Die 2 Euro kommen der Schule zugute“, so Hartmann.

>

www.grundschule-holm.de