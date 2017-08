Ferienaktion : Kleine Angler fischen um die Wette

vergrößern 1 von 1 Foto: Kirsten Heer 1 von 1

Haselau/Haseldorf | Auf die Idee, das traditionelle „Angeln für Kinder“ auf Grund des strömenden Dauerregens abzusagen oder abzubrechen, wäre niemand gekommen. Dafür ist die gemeinsame Veranstaltung der beiden Gemeinden Haselau und Haseldorf an der Anglerkuhle am Haseldorfer Hafen für die Kinder, die nicht die Möglichkeit haben, in den Ferien zu verreisen, einfach zu verlockend. Auf Grund des Wetters hatten sich am Sonnabend beim 30. Angelwettbewerb in diesem Jahr nur zehn Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern am gepachteten Gewässer des Angelsportvereins Binnenelbe-ASV getroffen.

Die Regeln besagen, dass am Ende jeweils alle von einem Kind gefangenen Fische zu einem Gesamtgewicht addiert werden und in die Wertung eingehen. So haben die Nachwuchsangler eine Chance, auch mit mehreren kleinen Fischen zu siegen.

Beim Angeln erhielten die Kinder unterstützende Anweisungen der Fachleute vom ASV, die seit 1987 den Initiatoren hilfreich zur Seite stehen. Die Jungen und Mädchen lernten etwas über den Fang, die verschiedenen Köder und die waidgerechte Tötung, aber auch über den richtigen Umgang mit den Fischen und den Respekt vor den Tieren. Dafür gibt es von den Gemeinden mit den Bürgermeistern Rolf Herrmann (CDU) aus Haselau und dem Haseldorfer Uwe Schölermann (CDU) am Ende eine kleine Zuwendung für die Jugendarbeit des Vereins.

Unterstützt wurden die Bürgermeister wie gehabt von Gemeindevertretern der Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschüsse (SSKS) beider Dörfer, wobei sich wetterbedingt auch der Rahmen um das Wettangeln in kleinerem bewegte. So wurden die von Udo Prinz von Schoenaich-Carolath-Schilden gestifteten Geschenke für die Kinder einfach vor dem Regen geschützt im Heck eines Kombis aufgebaut. Die Stimmung war sehr heiter und mit viel Scherzen wurden am Ende die Fänge der Kinder gelobt, die sich in diesem Jahr mehr im niedrigen Grammbereich bewegten, so dass sogar eine Wollhandkrabbe mit zum Ergebnis gezählt wurde.

Der größte Fisch wog nur 116 Gramm und wurde von Mattis (7) geangelt, der mit 500 Gramm auch Sieger bei den Jungen wurde. Er erhielt eine Urkunde und einen Pokal, wie auch der zweite Sieger Jannick (5) und der dritte Tom (4). Bei den Mädchen gab es nur die Siegerin Johanna (4). Zum Schluss des aufregenden Angeltags durften sich alle Kinder ein Geschenk aussuchen und glücklich damit losziehen.



von Kirsten Heer

erstellt am 14.Aug.2017 | 10:00 Uhr