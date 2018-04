Klassische Klänge für die Baseballer

Stehende Ovationen nach „ars secumaris“-Benefiz-Konzert mit Pianist Stefan Matthewes und Konzertflötist Martin Gonschorek

von Andrea Stange

23. April 2018, 16:00 Uhr

Es gibt in Holm sehr viele Fans der Baseballer des TSV-Holm. So lag es für den Holmer Spezialisten für Rettungsgeräte, Jan-Ulrich Bernhardt, nahe, das Frühlings-Benefizkonzert im Rahmen der Kulturreihe „ars secumaris“ dieses Mal zu Gunsten der „Westend 69´ers“ zu veranstalten. In seiner Begrüßungsrede in der gut besuchten gläsernen Empfangshalle berichtete Bernhardt am vergangenen Freitag über die beachtliche Eigenleistung der Holmer Baseballer beim Bau eines ligagerechten Baseball- und Softballplatzes. Es fehle noch ein Scorer-Häuschen, so Bernhardt, und bat die Gäste statt Eintritt um eine Spende für dieses Objekt.

Das fiel den Besuchern bei dem exzellenten Programm sicher nicht schwer, denn Seniorchef Bernhardt und seine Tochter Julia hatten für das Benefizkonzert zwei hochkarätige Musiker aus Hamburg eingeladen. Unter dem verheißungsvollen Titel „Aufbruch zu neuen Klangfarben“ nahmen der Pianist Stefan Matthewes und der Querflötist Martin Gonschorek das erfahrene Publikum vom ersten Moment an mit auf eine bezaubernde und spannende Musikreise. Sie eröffneten den Abend mit der Sonate für Violine und Klavier F-Dur, op. 8 von Edvard Grieg (1843 - 1907).

Da es für die Kammermusik aus der Zeit der Romantik nur wenig Literatur für die Querflöte gibt, übernahm Gonschorek die Stimme der Violine auf seinem Instrument. In seiner intensiven und sehr präzisen Spielweise gab er mit seiner Flöte dem sehr frühen Werk von Grieg den gewünschten frischen und stürmischen Anstrich. Dazu malte Matthewes bravourös auf dem Flügel die sich gegenseitig befeuernden Klänge in fein ausgehörten Harmonien. Auch bei den „Chansons de Bilitis“ von Claude Debussy (1862 - 1918) beeindruckten die Klangfarben. Bei den sechs Sätzen, die auf erotischen Versen der von Pierre Louys nachempfundenen antiken Hirtendichtungen beruhen, entstanden mythische Bilder unmittelbar in den Köpfen der Zuhörer. Mit Querflöte und Klavier war es eine Uraufführung der voller Respekt miteinander harmonierenden Musiker.

Mit der furiosen und sehr voluminösen Sonate A-Dur für Flöte und Klavier von César Franck (1822 - 1890) endete das grandiose Konzert mit stehenden Ovationen. Eine Spende in Höhe von 1500 Euro gab es für die „Westend 69`er’s“. Annette Wille, Frank Simon und Sandra Müller vom TSV-Holm freuten sich.