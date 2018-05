Klassik-Nachmittag mit Familie Mozart

von Oliver Gabriel

03. Mai 2018, 16:00 Uhr

In der Reihe „Klassik am Nachmittag“ lädt der Förderverein Kammerchor und Kammerorchester Wedel für den morgigen Sonntag zu einem besonderen Konzert ein. Auf dem Programm stehen Werke aus drei Generationen der Komponistenfamilie Mozart. Von Vater Leopold wird das Klaviertrio A-Dur erklingen. Gleich zwei Klaviertrios von Wolfgang Amadeus stehen im Mittelpunkt des Nachmittags. Er wird abgerundet vom Klavierquartett g-moll seines Sohnes Franz Xaver. Es musizieren Stefan Czermak (Foto, von links, Violine), Valeri Krivoborodov (Violoncello), Viktoria Lakissova (Klavier) und Mark Heinzel (Viola). Beginn ist um 17 Uhr im Barlach-Saal, Tinsdaler Weg 44. Karten kosten 18 Euro, ermäßigt zehn Euro. Vorverkauf in der Buchhandlung Heymann, Welau Arcaden, sowie online. >

www.kammerchor-kammerorchster-wedel.de