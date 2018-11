Krippenplatzmangel : Kita-Neubau: Woran hakt’s?

Förderfähigkeit: Stadt und katholische Kirche streiten ums Konzept / Ist nur eine Vollküche im alten Gebäude sinnvoll?

von Inge Jacobshagen

20. November 2018, 16:00 Uhr

Die Betreuungssituation für unter Dreijährige hat in Wedel dramatische Züge angenommen. Es fehlen rund 100 Krippenplätze, Tendenz steigend. Selbst dringende Notfälle können oft nur unter großen Mühen und in Form von Überbelegung gelöst werden. Die bestehenden Kapazitäten sind restlos ausgereizt. „Eine Not lässt sich nicht leugnen“, hieß es dazu bereits Ende September auf Nachfrage unserer Zeitung aus dem zuständigen Fachbereich. Man wolle alle Möglichkeiten, die es gibt, noch einmal bewerten, machte Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) die Reaktion der Verwaltung auf die Misere deutlich.

Trotzdem liegen Pläne seit Jahren in der Schublade, treten Vorhaben auf der Stelle. Wie zum Beispiel die Idee der katholischen Kirche, ihr Grundstück an der Feldstraße für eine neue Krippe zur Verfügung zu stellen. Woran hakt’s? Wieso geht das Projekt, das mit 30 neuen Krippen- und 20 neuen Elementarplätzen die Not lindern würde, nicht in die Realisierung?

Aus Sicht der Verwaltung ist das Konzept der Knackpunkt: „Die bisher vorliegenden Planungen sind aus städtischer Sicht nicht förderfähig durch Zuschüsse Dritter“, heißt es in einer Antwort der Stadt auf eine offizielle Anfrage unserer Zeitung. Um dies zu erlangen, überlege die Stadt, den Küchenbereich in der mehr als 60 Jahre alten Kirchen-Kita „St. Marien“ auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu einer Vollküche zu ertüchtigen und dafür im Gegenzug auf eine Küche im geplanten Neubau zu verzichten. „Das brächte erhebliche Einsparungen bei den Baukosten“, so die Begründung.

Für Michael Methler, bis zur Verwaltungsreform der katholischen Kirche im Oktober dieses Jahres als Kirchenvorstand verantwortlich für das Kita-Projekt, erschließt sich die Idee nicht. „Wie soll das günstiger sein als eine neue Küche im Neubau?“, fragt er. Und schließt an: „Wir können noch nicht ganz verstehen, wie das funktionieren soll.“ Zudem stellt Methler die Frage nach der Leistungsfähigkeit solch einer renovierten Vollküche im Altbau. Reicht die Küchenkapazität für die dann 140 Kinder beider Kitas aus? „Unserer Meinung nach nicht“, stellt er fest.

Ein weiteres Problem in den neuen Planungen der Stadt: Mit dem Küchenausbau im Altbau wurden sowohl die Verwaltungsräume im Erdgeschoss als auch die Waschräume für das Küchenpersonal wegrationalisiert. Ob die woanders vorgesehen sind, geht aus den Papieren, die für Methler sowieso vollkommen unzureichend gestaltet sind, nicht hervor. „Auch unsere Architekten hatten die Förderfähigkeit im Blick“, betont er. Zwei Entwürfe hat die katholische Kirche für den Neubau bereits in Auftrag gegeben. Der erste musste nachgebessert werden, weil er sich mit bestehenden Vorgaben schnitt, der zweite sei der Stadt zu teuer gewesen, so Methler.

Nach dem jüngsten Gespräch seien die Parteien ergebnislos auseinander gegangen, weil die Stadt es nicht vermocht habe, der Kirche die Umbaupläne schlüssig zu erläutern. „Unsere Kita-Leitung konnte das so nicht akzeptieren“, erklärt Methler. „Wir wollen uns nicht kannibalisieren. Wir wollen mit dem Neubau unseren Altbau nicht verschlechtern.“ Die Planungen der Verwaltung seien den Kirchenvertretern nach wie vor nicht aussagekräftig genug.

„Wir sind sehr frustriert und inzwischen auch ungehalten, das macht keinen Spaß mehr“, schimpft Methler. Die erste Idee für eine Kita kam bereits vor zehn Jahren auf. „Nun sind wir weiter zurück als jemals zuvor. Im Moment steht das Ganze wieder.“ Zudem würden seit drei Jahren Sanierungen am Altbau zurückgestellt. Das wachse sich langsam zu einem Problem aus. Die defekte Telefonanlage beispielsweise werde im Moment nur deswegen nicht repariert, weil sie in einem Raum steht, der abgerissen werden soll.

Dennoch will die katholische Kirche dranbleiben. „Wir brauchen beide Kitas“, stellt Methler klar. Und er beteuert: „Wir möchten immer noch mit der Stadt zusammenarbeiten.“ Die Not der Eltern, die in Wedel einen Betreuungsplatz für ihr Kind suchen, sei ungebrochen groß. „Allein unsere Kita hat zurzeit 80 Kinder auf der Warteliste. Wir werden im kommenden Jahr davon maximal sechs bis sieben aufnehmen können“, prognostiziert er. Als erster Schritt in eine neue, produktive Zusammenarbeit müsse das Gespräch wiederhergestellt werden. „Ich möchte weiterhin mit der Stadt reden.“