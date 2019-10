Betreuung in Wedel : Kita-Bau: Wie geht es mit den Plänen für neue Einrichtungen voran?

Mehr als 200 Kita-Plätze fehlen in Wedel. Wieso geht es mit den Ideen für eine zweite katholische Kita in der Feldstraße und mit der geplanten Semmelhaack-Einrichtung in Wedel Nord nicht voran? Wir haben nachgefragt.

Avatar_shz von Jan-Hendrik Hildebrandt

22. Oktober 2019, 11:05 Uhr

wedel | Kitaplätze sind in Wedel nach wie vor Mangelware. Nach aktuellen Schätzungen der Verwaltung warten mehr als 100 Kinder auf einen Krippen- und noch einmal ebenso viele auf einen Elementarplatz. Für Abhilfe sorgen sollen dabei unter anderem die geplante katholische Kita in der Feldstraße und zum anderen eine Kita des Elmshorner Bauunternehmens Semmelhaack in Wedel Nord.

Neuer Ansprechpartner in der katholischen Kirche

Große Probleme gibt es bei der Realisierung des Bauvorhabens in der Feldstraße, das 2008 erstmals im Gespräch war. Die Planungen sind nach letzten Aussagen der Stadt im Jahr 2018 nicht bezuschussbar (wir berichteten). Dafür müsse der Küchenbereich in der 60 Jahre alten gegenüberliegenden Kirchen-Kita St. Marien zu einer Vollküche ausgebaut werden. Gleichzeitig wolle man auf eine Küche im Neubau verzichten. Durch einen Ausbau im Altbau würden allerdings unter anderem Verwaltungsräume wegfallen.

Vorschläge für eine Anpassung der Pläne machte die Stadt vor knapp einem Jahr. Was ist seitdem geschehen? Die katholische Kirche hat sich mittlerweile selbst einer Verwaltungsreform unterzogen. Ansprechpartner für die Kita-Belange in Wedel ist jetzt nicht mehr Michael Methler, sondern stattdessen Stefanie Wolpert, die als Grüne Abgeordnete in der Altonaer Bürgerschaft sitzt. Sie war für eine Stellungnahme zum Entwicklungsstand des Projekts bisher nicht zu erreichen.

Großkita für 140 Kinder

Weitere Betreuungsplätze sollen am Rande des Baugebiets Wedel Nord entstehen: Das Elmshorner Bauunternehmen Semmelhaack möchte dort eine Großkita für 140 Kinder errichten (wir berichteten). Träger der Einrichtung soll der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) werden. Geplant ist dort, dass die Stadt die Kita zunächst für 25 Jahre anmietet – und dabei eine Kaufoption für das Gebäude hat.

Wir werden uns noch in diesem Monat mit dem Träger und Vertretern von Semmelhaack treffen, um uns inhaltlich nochmal abzustimmen. Burkhard Springer, Fachdienstleiter

Eine Fertigstellung stand ursprünglich für Ende 2019 im Raum. Und nun? „Wir werden uns noch in diesem Monat mit dem Träger und Vertretern von Semmelhaack treffen, um uns inhaltlich nochmal abzustimmen“, erklärt Burkhard Springer, Leiter des Fachdiensts für Bildung, Kultur und Sport.

In dem Gespräch soll der im Sommer gemeinsam und mit pädagogischer Expertise des ASB erstellte erste Entwurf zur Kita ein weiteres Mal unter die Lupe genommen werden. Im Anschluss daran soll der Entwurf dann zum Kreis Pinneberg gehen, wo er nochmal geprüft wird. „Falls es dort noch Wünsche oder Ergänzungen in Bezug auf den Entwurf gibt, fließen diese mit ein“, so Springer.

Ich kann die Ungeduld verstehen, da sind wir uns alle einig. Burkhard Springer

Auch zur prekären Lage bei den Kitaplätzen bezieht der Fachdienstleiter Stellung: „Es ist doch völlig klar, dass da nun bei den Betreuungsplätzen etwas kommen muss. Ich kann die Ungeduld verstehen, da sind wir uns alle einig.“