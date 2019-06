Kevin Amberg neuer Rektor der EBS

von Daniela Lottmann

19. Juni 2019, 12:44 Uhr

Elmshorn | Der Schulleiter-Wahlausschuss hat entschieden. Kevin Amberg (38, Foto) wird neuer Rektor der Elmshorner Elsa-Brändström-Schule. Er löst Uwe Lorenzen (65) ab, der nach 17 Jahren als Leiter des Gymnasiums am Krückaupark am 25. Juni in den Ruhestand verabschiedet wird. Kevin Amberg, ist zurzeit noch Schulleiter an der Ida-Ehre-Schule im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel, einer Stadtteilschule (1700 Schüler, 160 Lehrer) mit gymnasialer Oberstufe und gebundener Ganztagsschule. Amberg beginnt seinen Dienst in Elmshorn am 1. August.