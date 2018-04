Keine Probleme, aber viele Wünsche

Resonanz auf Einladung zur Jugendvollversammlung der Gemeinde Holm ist spärlich / Ein Dutzend Teenager sind gekommen

von shz.de

26. April 2018, 16:00 Uhr

Gut 200 Einladungen hatte die Gemeinde rausgeschickt, an alle Jugendlichen der Gemeinde. Sie mussten in Holm wohnen und mindestens zwölf Jahre alt sein, dann waren sie berechtigt, an der Jugendvollversammlung teilzunehmen. Die Resonanz war spärlich. Nur ein Dutzend junge Leute, Jungen vor allem, tauchten im Haus der Gemeinde auf. „Man kann das auch positiv deuten“, meinte Jugendpfleger Sven Kahns. Die schwache Beteiligung signalisiere, dass die Mädchen und Jungen in Holm glücklich sind und keine besonderen Wünsche haben, so sein Interpretationsversuch.

Die wenigen, die gekommen waren, beteiligten sich umso eifriger an der Diskussion. Bürgermeister Walter Rißler (CDU), die TSV-Jugendwartin Gudrun Jabs und mehrere lokale Politiker standen Rede und Antwort. Außerdem war Martin Lindner, Inhaber der WingTsun Schule Wedel, gekommen, um sein Holmer Trainingsangebot vorzustellen. Dabei geht es um Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung sowie Kampfkunst. Er möchte gern eine Jugendgruppe einrichten.

Kahns rührte die Werbetrommel für zwei Veranstaltungen der Jugendpflege Holm-Hetlingen. In den Sommerferien können 25 Kinder und Jugendliche auf dem Campingplatz Alt Garge an der Elbe eine Zeltwoche genießen und in den Herbstferien soll es wieder eine Jugendkulturwoche geben, auch diesmal mit Hallenübernachtung. „Aber nicht wieder zwei Nächte“, wehrten die Betreuer nach den Erfahrungen im vergangenen Jahr ab. Denn mit einer Nacht hätten sie schon alle Hände voll zu tun.

Bürgermeister Rißler schleppte das Modell des sogenannten Mehrgenerationsplatzes in den Sitzungsraum. Er berichtete, was dort inzwischen alles entstanden sei und nahm die jungen Leute in die Pflicht, sich in die Weiterentwicklung des Projekts einzubringen.



Band-Probenraum freigeworden





Als Neuigkeit aus dem Jugendhaus gab es die Nachricht, dass dort ein Band-Probenraum frei geworden sei. Der zwölfjährige Morits war sofort Feuer und Flamme. Er möchte sein Schlagzeug in dem Raum aufstellen, begründete er seinen spontanen Nutzungsantrag. Der Raum stehe nicht einzelnen sondern nur für Gruppen zur Verfügung, so Kahns Einwand. Das schreckte Morits nicht ab. Er werde eine Band gründen, ließ er die Versammlung wissen und schon begann er mit der Anwerbung.

Sehr einfallsreich zeigten sich die jungen Leute, als es darum ging, Wünsche für zukünftige Aktivitäten zusammenzutragen. Ihre Aufzählung enthielt eine zusätzliche Tischtennisplatte, eine Zumba-Gruppe für Jugendliche, einen Breakdance-Kursus, Ausflüge ins Hamburger Jump-House, in den Heidepark, in Hagenbecks Tierpark und den Serengeti-Park Hodenhagen oder vielleicht auch mal ins Fußballstadion zu einem Liga-Spiel. Ins Kino könnten sie eigentlich auch mal gehen, fanden die jungen Versammlungsteilnehmer.