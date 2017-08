Kantorei feiert 25. Geburtstag

vergrößern 1 von 3 Foto: plü 1 von 3





Die Kantorei Haselau wird 25 Jahre alt. Und das soll kräftig gefeiert werden. Natürlich mit viel Musik. Vielseitigkeit ist Trumpf beim Jubiläumskonzert am Freitag, 1. September. Damit auch alle Fans Platz haben, wird die Geburtstagsfeier nicht in der heimischen Dreikönigskirche in Haselau stattfinden, sondern in der Nachbargemeinde Haseldorf. Udo Prinz von Schoenaich-Carolath-Schilden stellt für das Ereignis die Festivalscheune kostenlos zur Verfügung. Neben der Kantorei treten im Rinderstall als musikalische Gäste Ian Mardon (Geige) und Dylan Vaughn (Gitarre) auf und bieten irische Folklore, der Internationale Chor aus Wedel singt einige Lieder und Hans Grothusen spielt in der Pause auf seiner Great Highland Bagpipe, der schottischen Sackpfeife.

Die Erfolgsstory der Kantorei Haselau wäre ohne Chorleiter Michael Horn-Antoni nicht denkbar. Er ist seit einem Vierteljahrhundert der Macher und Kreativkopf. Und er verlangt viel von seinen Sängern. Auf die Idee, diesen in der Region bekannten und bei den Zuhörern beliebten Chor zu gründen, brachte ihn eine Interims-Pastorin. Katharina Beste-Hohlfelder habe noch nie so anspruchsvolle Musik gehört wie in Haselau, erinnert sich Horn-Antoni. Er war damals ausschließlich Kantor, Pastor Egon Pfeifer hatte ihn sieben Jahre zuvor als Orgelvertretung engagiert.

Wer den Weg zum Chor gefunden hat, bleibt. Wie beispielsweise Brigitte Hirte. „Sie war bei der ersten Probe dabei“, erinnert sich Horn-Antoni. 16 Köpfe zählte das Ensemble. „Das hat sofort funktioniert, dabei ist Chor unglaublich kompliziert“, freut sich der Kantor.

Junge Menschen für den Chorgesang zu begeistern ist eine Passion des Musikers. Der ehemalige Lehrer am Pinneberger Theodor-Heuss-Gymnasium wurde von seinem damaligen Kollegen Pastor Matthias Neumann vor 20 Jahren ermuntert, in der üblichen Projektwoche „doch mal Gospels zu machen“, erinnert sich Horn-Antoni. Das war so erfolgreich, dass daraus eine Arbeitsgemeinschaft entstand, die bis zu seinem Ruhestand existierte. Aus dem Schulprojekt entwickelte sich die zweite Erfolgsstory der Kantorei: Die Gospelwerkstatt, die es seit zwei Jahrzehnten gibt. „Ich hatte immer genaue Vorstellungen, wie Gospel in Europa klingen soll, also habe ich die Sätze umgeschrieben“, erklärt Horn-Antoni. Seine Sänger hätten zwar nicht den Soul, der den Gospel so berühmt macht, aber sie sängen richtig gut, sogar die „Blue Notes“. „Ich intellektualisiere, es kommen harmonische Überraschungen vor, die im Original nicht vorhanden sind.“ Viermal im Jahr wird die Gospelwerkstatt angeboten für alle, die Lust haben, zu singen, unterstützt vom „harten Kern“ aus dem Kirchenchor.

Der Kantorei Haselau als vierstimmiger gemischter Chor gehören derzeit 25 Aktive an. „Wir haben Bedarf bei Männern, wie in allen Chören“, sagt Horn-Antoni. Zum Repertoire gehören Kompositionen aus der französischen Spätromantik, wie von Charles Gounod, Charles Camille Saint-Saëns und Gabriel Fauré. „Wir waren der erste Chor in Norddeutschland, der Saint-Saëns Weihnachtsoratorium aufgeführt hat“, sagt der Chorleiter, der bei Erich Ackermann im Fuldaer Dom Orgel studiert hat. Was ihm am Besten gefällt? „Der soziale Zusammenhalt, der ist sensationell. Und die gegenseitige Rücksichtnahme ist bemerkenswert.“