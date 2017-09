Empörung in Heist : Kampf gegen Kot und Vandalismus

vergrößern 1 von 1 Foto: Andrea Stange 1 von 1

Heist | Bürgermeister Jürgen Neumann (CDU) bringt so leicht nichts aus der Ruhe. Als er während der jüngsten Sitzung des Heistmer Gemeinderats im Lindenhof seinen Bericht vortrug, war es allerdings mit der Contenance vorbei. Empört berichtete er von Vandalismus durch Sprayer und jungen Reitern sowie zunehmender Verschmutzung durch Hundekot in seiner Gemeinde.

„Irgendwie ist ein Virus in Heist“, sagte Neumann. Und rief die Gemeindevertreter der drei Parteien auf, bei den Enkeln, Söhnen und Verwandten für Rücksichtnahme zu werben. „Wir hatten eine ganze Zeit lang Ruhe“, sagte Neumann. Nun tauchten immer wieder neue Farbbeschmierungen auf, wie beispielsweise an der Skaterbahn am neuen Sportplatz an der Hamburger Straße. Sogar das von einem Graffiti-Künstler gestaltete Motiv an der Skater-Rampe sei betroffen. „Ich finde sowas fürchterlich“, wetterte der Bürgermeister. Auch der Abfallkorb werde regelmäßig abgefackelt. Wegen der Sachbeschädigung sei Anzeige bei der Polizei erstattet worden.

Schaden angerichtet haben zudem zwei junge Reiterinnen auf dem Fußballplatz. Sie hätten mit ihren Pferden auf dem Trainingsfeld geübt, so Neumann. „Was denken die sich dabei?“, rief der Bürgermeister empört. Die Szene sei von einem Spaziergänger beobachtet und gefilmt worden. Das Video liege ihm vor. Die Reiterinnen seien von dem Bürger angesprochen worden – Schuldbewusstsein sein nicht vorhanden gewesen.

Die Verkotung durch Hunde nehme im Dorf weiter zu. „Überall“, beklagte Neumann. Davon seien auch der alte und neue Sportplatz betroffen. Als langjähriger ehemaliger Hundebesitzer habe er dafür absolut kein Verständnis. Sauer ist er darüber, dass ein Hundehalter sein Tier mitten auf den Weg zum Gemeindebüro hat hinmachen lassen. „Das war Absicht“, meinte er. Neumann wertete es als Reaktion auf einen Brief, den das Amt Marsch und Geest Südholstein (Gums) auf seine Bitte hin an alle Hundehalter geschickt hat. Es wird darauf hingewiesen, dass allen Tierhaltern sogenannte „Dog-Stationen“ zur Verfügung stehen, aus denen kostenlos Hundekotbeutel entnommen werden können, um die Hinterlassenschaften der Hunde ordnungsgemäß zu entsorgen. „Gerade in der Nähe von Kinderspielplätzen, Kindertagesstätten, Sportanlagen und Schulhöfen ist es wichtig, sowohl die Wege als auch die Grün- und Sandflächen von Fäkalien frei zu halten“, heißt es in dem Schreiben. Ein Verstoß werde nach dem Hundegesetz als Ordnungswidrigkeit geahndet.