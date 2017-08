Kaffeetrinken beim SoVD

vergrößern 1 von 1 Foto: Stange 1 von 1

Der Ortsverband Moorrege-Heist-Holm des Sozialverbands Deutschland (SoVD) lädt auch während der Sommerferien zu einem Kaffee- und Spielenachmittag ein. Darauf weist Vorsitzende Karin Schubert (Foto) hin. Das gesellige Beisammensein findet am Freitag, 11. August, in der Begegnungsstätte An’n Himmelsbarg an der Kirchenstraße in Moorrege statt. Los geht es um 14.30 Uhr. Schubert betont, dass nicht nur Mitglieder sondern alle Interessierten eingeladen sind. Nicht stattfinden wird im August hingegen die monatliche ehrenamtliche Sozialberatung. Auch einen Besuch im Uetersener Burgkino wird es nicht geben. Der nächste Filmabend ist für Dienstag, 19. September geplant. Gezeigt wird „Florence Foster Jenkins“.

von Andrea Stange

erstellt am 01.Aug.2017 | 12:18 Uhr