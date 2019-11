Jungunternehmer stärken

Stadt und Fachhochschule treffen sich mit Studenten, um Bedingungen für ein Gründerzentrum auszuloten

30. November 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Von ambitionierten Neugründungen bis hin zu Traditionsunternehmen: Junge Firmen sollen die Erfahrungen und Netzwerke von Unternehmen, die im Kreis Pinneberg etabliert sind, kennen und nutzen. Wie dieser Austausch optimal in und für Wedel eingesetzt werden könnte, wurde bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Fachhochschule Wedel und der Stadt ausgelotet. Die Stadt soll ein Gründer- und Technologiezentrum (GTZ) bekommen. Zumindest, wenn es nach Verwaltung und Politik geht.

Zum Austausch waren 25 Studierende und sechs Geschäftsführer von bereits gegründeten Unternehmen zusammengekommen. Sie sprachen über die Hürden und Chancen, die einem bei den ersten Schritten bevorstehen.

„Eines ist jetzt ganz deutlich geworden, ein Gründerzentrum ist notwendig“, sagt Manuel Baehr, Wirtschaftsförderer der Stadt Wedel. Auch wenn die Wirtschaftsförderer einer jeden Kommune mit Rat und Tat zur Seite stünden, relevant für die Gründungsphase sei ein gutes Netzwerk. „Ein gemeinsamer Raum zum Austausch ist enorm wichtig“, so Baehr. Die Idee des Gründerzentrums ist schon länger in der Diskussion. Und die Veranstaltung habe ganz deutlich gezeigt, dass der Raum dringend gebraucht werde.

Im Vordergrund standen Fragen nach den Hürden für Gründer. Deutlich geworden ist, auch wenn es sich um unterschiedliche Unternehmen handele, die anfänglichen Schwierigkeiten seien fast immer dieselben, erklärt Baehr.

Er wisse, dass die Voraussetzungen in Deutschland erheblich schwieriger sind als in anderen europäischen Ländern. „Eine GmbH in den Niederlanden zu gründen, ist um einiges leichter als in Deutschland.“ Das habe das Beispiel Nadja Sörgels, Managing Director des Start-ups Tradus aus Amsterdam, klargemacht. Sie hat die Studieren an der dortigen Entwicklungen teilhaben lassen. Zu einer besseren Übersichtlichkeit könne ein Gründerzentrum beitragen. Denn für Gründer ist es gut zu wissen, wo sie Unterstützung bekommen. Die Frage nach aufzusetzenden Verträgen, könne schon die erste elementare Hürde sein, ist sich Baehr sicher. Einen gemeinsamen Ort für Fragen und Anregungen, Hilfestellungen und Erfahrungsaustausch – auch Großunternehmen in Wedel und im Kreis Pinneberg könnten davon profitieren. „Unternehmen neu denken“, nennt es Baehr. Es gelte, das Potenzial zu stärken.

Zwar gebe es im Kreis Pinneberg auch eine Gründungsberatung der Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg (WEP). Es fehle aber ein Ort, an dem sich Gründer treffen und untereinander austauschen können. „Eben einen Platz, an dem sie die Möglichkeit haben, sich mit Kapitalgebern auszutauschen und ein Netzwerk aufzubauen“, bilanziert Baehr. Er sehe auch die Synergieeffekte, die ein Gründerzentrum bieten könne.

Einige Studierende hatten bereits erste konkrete Vorschläge. Mit ihren Ideen zur Selbstständigkeit sind sie im Anschluss an den Wirtschaftsförderer herangetreten. Die Diskussion müsse nun aber auf politischer Ebene weitergehen, so Baehr.