Jugendrotkreuzgruppe reaktiviert

26. Januar 2019, 16:00 Uhr

Die letzten Unterlagen von einer Jugendrotkreuzgruppe in der Gemeinde Haseldorf stammen aus dem Jahr 1991. Danach? Nichts mehr. Ein Manko, das der Vorsitzenden des Haseldorfer Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Angelika Nielsen schon lange ein Dorn im Auge ist. Jetzt hat sie einen Versuch gestartet, die Nachwuchsarbeit zu reaktivieren.

Der Impuls dazu kam von Emily Schmidt. Die 17-Jährige ist seit vier Jahren im Jugendrotkreuz (JRK) der Nachbargemeinde Heist aktiv und wünscht sich nichts sehnlicher, als eine eigene Gruppe zu leiten. Sie möchte Kinder für das Helfen begeistern, ihnen Erste-Hilfe vermitteln, Ausflüge machen, Filme angucken und an spielerischen Wettbewerben teilnehmen. Vor einigen Monaten hat sie deshalb die Jugendleiterkarte „Juleica“ erworben – Voraussetzung für den ehrenamtlichen Job.

Bei einer Sanitätsdienst-Übung sind Nielsen und Schmidt sich dann begegnet. „Ich war die mit dem Messerstich im Bauch und mit dem gebrochenen Schienbein“, sagt Schmidt und grinst dabei. Nielsen habe an ihr demonstriert, wie man ein solches Unfallopfer versorgt. Darüber sind die beiden ins Gespräch gekommen. Bei der Aussicht, einer neuen Jugendgruppe in Haseldorf auf die Beine zu helfen, war Schmidt sofort Feuer und Flamme. Seither rühren die beiden Frauen die Werbetrommel. Etwa zehn Interessenten haben sie sich zu Beginn erhofft. Zur Gründungsversammlung drängen sich dann aber mehr als 30 Kinder in die Räume der Betreuungsklasse. Ein logistisches Problem, das die auserkorene Gruppenleiterin merklich stresst. Die erfahrenere DRK-Chefin Nielsen greift immer wieder ein, um die Menge im Griff zu behalten. Viele Eltern helfen mit.



Die Kinder sind sichtlich motiviert. Den achtjährigen Linus begeistert die Aussicht, anderen helfen zu können. Beza (9) ist voller Wissensdurst, wie das Helfen funktioniere. Ole (10) will am besten allen Menschen helfen. Voller Interesse ist auch die achtjährige Emma. Ihr Altersgenosse Tom findet Helfen richtig nett, Laura (7) will ihrem Bruder helfen und der erst fünf Jahre alte Tino will wissen, wie man Menschen verbindet.

Das alles hilft aber nicht über die kurzlebige Konzentrationsspanne der Mädchen und Jungen hinweg. Eine ziemliche Herausforderung für die beiden Leiterinnen des Treffens. Schließlich wird die benachbarte Turnhalle frei. Dort haben alle mehr Platz. Gemeinsam kann man ein paar Spiele absolvieren und so alle Kinder gleichzeitig beschäftigen. Falls die Interessentenschar so groß bleibe, wie an diesem ersten Tag, sollen zwei getrennte Gruppen entstehen, die sich abwechselnd alle 14 Tage treffen – immer donnerstags von 16 bis 17 Uhr in den Räumen der Betreuungsklasse, Kamperrege 1. Kosten für die Mitgliedschaft entstehen nicht, versichern die beiden DRK-Repräsentantinnen. Einzelheiten gibt es bei Schmidt unter der Telefonnummer (0 41 22) 85 37 20 oder bei Nielsen unter (0 41 29) 4 85.