JRG-Sanierungsfahrplan bis März

Deckenschaden im Unterstufentrakt: Stadt will nun fünf Varianten prüfen / Gehen GHS und ASS in die Warteschleife?

von shz.de

10. November 2018, 16:00 Uhr

Die Stadt hat ihre Pläne für die fällige Deckensanierung im Unterstufentrakt des Johann-Rist-Gymnasiums (JRG) weiter konkretisiert. Wie Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) Donnerstagabend im Rat mitteilte, sollen Architekten fünf Alternativ-Vorschlage erarbeiten. Bis März kommenden Jahres sollen die Varianten geprüft und eine Entscheidung gefallen sein, sagte Schmidt gestern auf Nachfrage. Die Bandbreite reiche von der reinen Sanierung der Dachkonstruktion als Minimallösung bis zu einer Neubau-Variante, die auch den zusätzlichen Raumbedarf der Schule voll berücksichtigt, erklärte Schmidt. Komm umfangreichere Alternativen zum Tragen, hätte dies nach Schmidts Einschätzung wohl auch Auswirkungen auf die geplanten Expansionsbauten an der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) und der Albert-Schweitzer-Schule (ASS).

„Wir dürfen über die Sanierung die Anbauten für die GHS und die ASS nicht vergessen“, mahnte SPD-Fraktionschefin Sophia Jacobs-Emeis. „Da kommen große Summen zusammen.“ Statt nur im Bauausschuss, müsse das Thema zwecks Koordination auch im Bildungsausschuss diskutiert werden, so die Sozialdemokratin. „Das ist uns bewusst“, sagte Schmidt. „Aber angesichts knapper Ressourcen gehe ich davon aus, dass wir priorisieren müssen.“ Schon in der kommenden Sitzung des Bildungsausschusses sollen daher auch die Schulleiter zu dem Thema gehört werden.



Containerlösung birgt Probleme





Konkret arbeitet die Stadt derweil an einer Containerlösung für die betroffenen elf Klassen des JRG. Ziel sei es, schnellstmöglich Container für die benötigten Klassenräume zu installieren. „Das wird aber wohl nicht vor Januar passieren“, so Schmidt. Als Standorte sind das Kleinspielfeld und der Parkplatz vorgesehen.

Zwischenzeitig sei und werde alles getan, was für die Sicherheit der Kinder notwendig ist, sagte der Verwaltungschef. Wie berichtet waren bei einen Großteil der Unterstufenräume Schäden der Decken- und Dachkonstruktion aus den 1960er Jahren festgestellt worden. Ein Klassenraum wurde geräumt. In den übrigen wurden so genannte Drehsteifen zur Abstützung der Decken angebracht.

Problem bei der Auslagerung in Container: Auch dieses Provisorium wird absehbar wohl nicht für die gesamte Dauer der Sanierung respektive des Neubaus von Bestand sein. Dauert die Unterbringung länger als ein Jahr, dann muss eine aufwendigere Lösung mit Containern greifen, die den Anforderungen der Energieeinsparverordnung entsprechen, erläuterte der Bürgermeister im Tageblatt-Gespräch. Tatsächlich geht das Bauamt von rund einem Jahr reiner Bau- oder Sanierungszeit aus. Sprich: Die Container für die schnelle Auslagerungs-Lösung müssten voraussichtlich mittelfristig durch andere ersetzt werden.