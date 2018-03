Jonah mischt bei „The Voice Kids“ mit

Die Blind Audition hat er locker geschafft / Sonntag geht’s in die Battles

von jac

17. März 2018, 16:00 Uhr

„Er macht das ganz selbstständig und viel cooler als ich das könnte“, sagt Dinah Wichmann im Vorgespräch am Telefon. Und wirklich: Genauso cool wie Jonah (13) seinen Auftritt in der sechsten Staffel von „The Voice Kids“ hingelegt hat, genauso unangestrengt geht er mit einer Interview-Situation um. Der Junge hat Erfahrung, das merkt man. Und ist trotz allem Wirbel, den so ein Fernsehauftritt mit sich bringt, weder abgehoben noch hat er überdreht. Im Gegenteil. Ruhig und selbstbewusst geht Jonah mit der Befragung um. Genauso sympathisch, wie er im Fernsehen beim performen von „Jump“ von Kriss Kross in der Blind Audition rübergekommen ist, ist der 13-jährige auch auf der Couch im Wohnzimmer.

„Es hat sehr viel Spaß gemacht, ein unglaubliches Erlebnis“, sagt der Johann-Rist-Schüler über das Abenteuer, in dem er immer noch mitten drin steckt. Denn am heutigen Sonntag geht’s weiter. Auf Sat 1 beginnen ab 20.15 Uhr die so genannten Battles, in denen die jungen Sänger jetzt gegeneinander antreten. Die sind natürlich längst abgedreht. Aber vor der Ausstrahlung der Aufzeichnung darf Jonah nichts verraten – was ihm auch gut gelingt. Selbst an seiner Körperhaltung ist nicht ablesbar, ob der junge Sänger weitergekommen ist.

Alle drei Coaches haben beim ersten Auftritt für Jonah gebuzzert. „Man hört das Geräusch nicht auf der Bühne“, erzählt er. „Ich wollte eine gute Show abliefern, mein bestes geben.“ Er habe sich voll auf seine Performance konzentriert. „Beim ersten Coach, als Nena und Larissa sich umdrehten, hast du aber das Victory-Zeichen gemacht“, erinnert sich seine Mutter. Sie verfolgte zusammen mit Jonahs Vater und seinen erwachsenen Geschwistern Backstage auf einem Bildschirm den Auftritt. Und wäre fast gestorben. „Man fiebert mit – weiß nicht, was passiert“, sagt sie. Und am Schlimmsten: „Man kann ja nicht eingreifen.“

Jonah sieht das sehr viel gelassener. „Ich war nicht so heftig aufgeregt“, behauptet er. Jedenfalls nicht so sehr, wie die anderen Akteure, so kommt es ihm jedenfalls vor. Hinter der Bühne sei die Stimmung schon sehr angespannt gewesen.

Trotzdem, so richtig realisieren konnte er es am Ende des Songs nicht sofort, dass sich alle drei umgedreht hatten. Jetzt hatte er die freie Auswahl. Nena und ihre Tochter Larissa kamen für ihn nicht in Frage. „Ich war hin- und hergerissen zwischen Max Giesinger und Mark Forster.“ Die Musik der beiden verfolgt Jonah seit langem, er findet sie richtig gut. Dass es dann Forster wurde, war eine Entscheidung aus dem Moment heraus.

Rund 15 000 Nachwuchssänger bewerben sich jedesmal, wenn „The Voice Kids“ in die nächste Staffel geht. Auch Jonah hat es vor seinem jetzigen Erfolg schon einmal versucht. Vor gut einem Jahr ist er bis in die letzte Runde der Vorentscheidungen gekommen. Er sei ein riesiger Fan der Sendung, erzählt er begeistert. Jede Staffel und jede Folge hat er sich angesehen. „Da will ich mitmachen“, entschied er eines Tages und schickte ein Video eines Schulkonzerts ein. Mit dem Oberstufenchor zusammen singt Jonah darin als Fünftklässler ein Solo – bereits ins Mikrofon, den Umgang damit kennt er also schon. Dass es damals nicht bis auf die ganz große Bühne klappte, entmutigte ihn nicht. „Jetzt hab ich’s weit geschafft, nächstes Mal werd ich’s weiter schaffen“, sagte er sich – und behielt recht.

Die Arbeit im Team Mark habe bisher ebenfalls viel Spaß gemacht, erzählt Jonah. Auch weil überraschenderweise Michael Patrick Kelly mitmischte. „Es war immer lustig“, berichtet er von den Aufzeichnungen. Von speziellen Vocal Coaches bekam der Nachwuchs gute Tipps. Und auch die vielen Fernsehinterviews fand Jonah spannend – und überhaupt nicht lästig. Eine Zukunft als Sänger kann sich der 13-Jährige durchaus vorstellen. Wenn es allerdings nichts wird, sieht er durchaus auch noch andere Möglichkeiten für sich, sagt er selbstbewusst.